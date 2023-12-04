Прокуратура запретила фирме депутата стройку на краю бора в Челябинске

05 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд удовлетворил требование прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По иску прокуратуры суд запретил строительные работы на краю Челябинского бора (западнее пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе) которые ведет фирма депутата заксобрания области Сергея Буякова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Запретить производство строительных работ на объекте недвижимости нежилом здании (степенью готовности объекта незавершенного строительства 10%) площадью 123,8 кв. метров. Приостановить действие разрешения на строительство объекта благоустройства, отдыха и спорта без зрителей (спортивно-игровая площадка, здание хранения спортинвентаря), площадью 123,8 кв. метров, выданного 28 ноября 2018 года замглавы Челябинска по вопросам градостроительства ООО „Абсолют“ до вступления решения суда по настоящему делу в законную силу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении редакции URA.RU). По данным СБИС, совладельцем компании «Абсолют» (50% уставного капитала) является депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков. Как следует из материалов дела, зампрокурора региона в интересах жителей города просит суд признать недействительными договор аренды участка, разрешения на строительство, дополнительное соглашение между Комитетом по имуществу и земельным отношениям мэрии и фирмой. Также надзорное ведомство требует снести начатый недострой и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По иску прокуратуры суд запретил строительные работы на краю Челябинского бора (западнее пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе) которые ведет фирма депутата заксобрания области Сергея Буякова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Запретить производство строительных работ на объекте недвижимости нежилом здании (степенью готовности объекта незавершенного строительства 10%) площадью 123,8 кв. метров. Приостановить действие разрешения на строительство объекта благоустройства, отдыха и спорта без зрителей (спортивно-игровая площадка, здание хранения спортинвентаря), площадью 123,8 кв. метров, выданного 28 ноября 2018 года замглавы Челябинска по вопросам градостроительства ООО „Абсолют“ до вступления решения суда по настоящему делу в законную силу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении редакции URA.RU). По данным СБИС, совладельцем компании «Абсолют» (50% уставного капитала) является депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков. Как следует из материалов дела, зампрокурора региона в интересах жителей города просит суд признать недействительными договор аренды участка, разрешения на строительство, дополнительное соглашение между Комитетом по имуществу и земельным отношениям мэрии и фирмой. Также надзорное ведомство требует снести начатый недострой и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют».