04 декабря 2023

Прокуратура запретила фирме депутата стройку на краю бора в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Суд удовлетворил требование прокуратуры Фото:

По иску прокуратуры суд запретил строительные работы на краю Челябинского бора (западнее пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе) которые ведет фирма депутата заксобрания области Сергея Буякова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Запретить производство строительных работ на объекте недвижимости нежилом здании (степенью готовности объекта незавершенного строительства 10%) площадью 123,8 кв. метров. Приостановить действие разрешения на строительство объекта благоустройства, отдыха и спорта без зрителей (спортивно-игровая площадка, здание хранения спортинвентаря), площадью 123,8 кв. метров, выданного 28 ноября 2018 года замглавы Челябинска по вопросам градостроительства ООО „Абсолют“ до вступления решения суда по настоящему делу в законную силу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении редакции URA.RU).

По данным СБИС, совладельцем компании «Абсолют» (50% уставного капитала) является депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков. Как следует из материалов дела, зампрокурора региона в интересах жителей города просит суд признать недействительными договор аренды участка, разрешения на строительство, дополнительное соглашение между Комитетом по имуществу и земельным отношениям мэрии и фирмой. Также надзорное ведомство требует снести начатый недострой и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют».

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По иску прокуратуры суд запретил строительные работы на краю Челябинского бора (западнее пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в Центральном районе) которые ведет фирма депутата заксобрания области Сергея Буякова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Запретить производство строительных работ на объекте недвижимости нежилом здании (степенью готовности объекта незавершенного строительства 10%) площадью 123,8 кв. метров. Приостановить действие разрешения на строительство объекта благоустройства, отдыха и спорта без зрителей (спортивно-игровая площадка, здание хранения спортинвентаря), площадью 123,8 кв. метров, выданного 28 ноября 2018 года замглавы Челябинска по вопросам градостроительства ООО „Абсолют“ до вступления решения суда по настоящему делу в законную силу», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении редакции URA.RU). По данным СБИС, совладельцем компании «Абсолют» (50% уставного капитала) является депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков. Как следует из материалов дела, зампрокурора региона в интересах жителей города просит суд признать недействительными договор аренды участка, разрешения на строительство, дополнительное соглашение между Комитетом по имуществу и земельным отношениям мэрии и фирмой. Также надзорное ведомство требует снести начатый недострой и признать недействительным право собственности на него со стороны ООО «Абсолют».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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