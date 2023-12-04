МВД проверило депутата Госдумы Гурулева на экстремизм

МВД не нашло экстремизма в словах депутата Госдумы Гурулева

04 декабря 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Проверка МВД не нашла экстремизма в словах Андрея Гурулева о «врагах России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате проверки на экстремизм депутата Госдумы Андрея Гурулева, МВД не обнаружило признаков экстремизма в его высказываниях. Он называл граждан России, несогласных с политикой президента РФ Владимира Путина, «гнилью», которая должна быть либо изолирована, либо уничтожена. Об этом стало известно из ответа управления МВД по Восточному округу Москвы. «По результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено», — передает содержание ответа RTVI. Там добавили, что депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен оспорить это решение, считая высказывания депутата вызывающими возмущение и призывом к политическому убийству. В программе журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия-1» Андрей Гурулев заявил, что на предстоящих президентских выборах Владимир Путин победит «капитально». Он также выразил желание, чтобы «гниль», которая осталась в обществе, была изолирована или уничтожена. Позже Гурулев уточнил, что имел в виду врагов России, выступающих за срочное завершение СВО на Украине.

В результате проверки на экстремизм депутата Госдумы Андрея Гурулева, МВД не обнаружило признаков экстремизма в его высказываниях. Он называл граждан России, несогласных с политикой президента РФ Владимира Путина, «гнилью», которая должна быть либо изолирована, либо уничтожена. Об этом стало известно из ответа управления МВД по Восточному округу Москвы. «По результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено», — передает содержание ответа RTVI. Там добавили, что депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен оспорить это решение, считая высказывания депутата вызывающими возмущение и призывом к политическому убийству. В программе журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия-1» Андрей Гурулев заявил, что на предстоящих президентских выборах Владимир Путин победит «капитально». Он также выразил желание, чтобы «гниль», которая осталась в обществе, была изолирована или уничтожена. Позже Гурулев уточнил, что имел в виду врагов России, выступающих за срочное завершение СВО на Украине.