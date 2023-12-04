МВД проверило депутата Госдумы Гурулева на экстремизм

МВД не нашло экстремизма в словах депутата Госдумы Гурулева
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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
Проверка МВД не нашла экстремизма в словах Андрея Гурулева о «врагах России» Фото:

В результате проверки на экстремизм депутата Госдумы Андрея Гурулева, МВД не обнаружило признаков экстремизма в его высказываниях. Он называл граждан России, несогласных с политикой президента РФ Владимира Путина, «гнилью», которая должна быть либо изолирована, либо уничтожена. Об этом стало известно из ответа управления МВД по Восточному округу Москвы.

«По результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено», — передает содержание ответа RTVI. Там добавили, что депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен оспорить это решение, считая высказывания депутата вызывающими возмущение и призывом к политическому убийству.

В программе журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия-1» Андрей Гурулев заявил, что на предстоящих президентских выборах Владимир Путин победит «капитально». Он также выразил желание, чтобы «гниль», которая осталась в обществе, была изолирована или уничтожена. Позже Гурулев уточнил, что имел в виду врагов России, выступающих за срочное завершение СВО на Украине.

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В результате проверки на экстремизм депутата Госдумы Андрея Гурулева, МВД не обнаружило признаков экстремизма в его высказываниях. Он называл граждан России, несогласных с политикой президента РФ Владимира Путина, «гнилью», которая должна быть либо изолирована, либо уничтожена. Об этом стало известно из ответа управления МВД по Восточному округу Москвы. «По результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено», — передает содержание ответа RTVI. Там добавили, что депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский намерен оспорить это решение, считая высказывания депутата вызывающими возмущение и призывом к политическому убийству. В программе журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия-1» Андрей Гурулев заявил, что на предстоящих президентских выборах Владимир Путин победит «капитально». Он также выразил желание, чтобы «гниль», которая осталась в обществе, была изолирована или уничтожена. Позже Гурулев уточнил, что имел в виду врагов России, выступающих за срочное завершение СВО на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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