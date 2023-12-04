Суд оштрафовал Twitch на 800 тысяч рублей

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Суд наложил штраф на стриминговый сервис Twitch Фото:

В Москве оштрафовали стрминговый сервис Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей видеостриминговый сервис Twitch», — передает корреспондент ТАСС сообщение пресс-службы. Штраф наложили за публикацию информации, распространение которой запрещено в России.

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В Москве оштрафовали стрминговый сервис Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей видеостриминговый сервис Twitch», — передает корреспондент ТАСС сообщение пресс-службы. Штраф наложили за публикацию информации, распространение которой запрещено в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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