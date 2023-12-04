Суд оштрафовал Twitch на 800 тысяч рублей

Суд наложил штраф на стриминговый сервис Twitch
В Москве оштрафовали стрминговый сервис Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
«Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей видеостриминговый сервис Twitch», — передает корреспондент ТАСС сообщение пресс-службы. Штраф наложили за публикацию информации, распространение которой запрещено в России.
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