Общество Суд оштрафовал Twitch на 800 тысяч рублей 04 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 + Суд наложил штраф на стриминговый сервис Twitch Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве оштрафовали стрминговый сервис Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей видеостриминговый сервис Twitch», — передает корреспондент ТАСС сообщение пресс-службы. Штраф наложили за публикацию информации, распространение которой запрещено в России. В Москве оштрафовали стрминговый сервис Twitch. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. «Таганский суд Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей видеостриминговый сервис Twitch», — передает корреспондент ТАСС сообщение пресс-службы. Штраф наложили за публикацию информации, распространение которой запрещено в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям