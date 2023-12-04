Путин наградил «Волонтера года»

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Путин назвал лучшим волонтером года Наталью Аминеву Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил лучшего волонтера 2023 года на выставке «Россия». Победителем в номинации стала Наталья Аминева. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».

«Трудно быть лучшим из лучших. Практически невозможно. Вручение приза, номинация, лучший волонтер — это символ, тем не менее символ заслуженный. Приглашаю победителя. Наталья Аминева и вся ее большая семья», — сказал глава государства.

Ранее президент в приветственном слове, адресованном к участникам II Национального форума Российского Красного Креста (РКК), отметил вклад организации в оказание поддержки населению страны. По его словам, РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач.

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Президент РФ Владимир Путин наградил лучшего волонтера 2023 года на выставке «Россия». Победителем в номинации стала Наталья Аминева. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «Трудно быть лучшим из лучших. Практически невозможно. Вручение приза, номинация, лучший волонтер — это символ, тем не менее символ заслуженный. Приглашаю победителя. Наталья Аминева и вся ее большая семья», — сказал глава государства. Ранее президент в приветственном слове, адресованном к участникам II Национального форума Российского Красного Креста (РКК), отметил вклад организации в оказание поддержки населению страны. По его словам, РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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