Политика Власть Путин наградил «Волонтера года» 04 декабря 2023 в 19:19 Размер текста - 17 + Путин назвал лучшим волонтером года Наталью Аминеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил лучшего волонтера 2023 года на выставке «Россия». Победителем в номинации стала Наталья Аминева. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «Трудно быть лучшим из лучших. Практически невозможно. Вручение приза, номинация, лучший волонтер — это символ, тем не менее символ заслуженный. Приглашаю победителя. Наталья Аминева и вся ее большая семья», — сказал глава государства. Ранее президент в приветственном слове, адресованном к участникам II Национального форума Российского Красного Креста (РКК), отметил вклад организации в оказание поддержки населению страны. По его словам, РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач. Президент РФ Владимир Путин наградил лучшего волонтера 2023 года на выставке «Россия». Победителем в номинации стала Наталья Аминева. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24». «Трудно быть лучшим из лучших. Практически невозможно. Вручение приза, номинация, лучший волонтер — это символ, тем не менее символ заслуженный. Приглашаю победителя. Наталья Аминева и вся ее большая семья», — сказал глава государства. Ранее президент в приветственном слове, адресованном к участникам II Национального форума Российского Красного Креста (РКК), отметил вклад организации в оказание поддержки населению страны. По его словам, РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям