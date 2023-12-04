Путин наградил «Волонтера года»

Президент РФ Владимир Путин наградил лучшего волонтера 2023 года на выставке «Россия». Победителем в номинации стала Наталья Аминева. Трансляция мероприятия идет на телеканале «Россия 24».
«Трудно быть лучшим из лучших. Практически невозможно. Вручение приза, номинация, лучший волонтер — это символ, тем не менее символ заслуженный. Приглашаю победителя. Наталья Аминева и вся ее большая семья», — сказал глава государства.
Ранее президент в приветственном слове, адресованном к участникам II Национального форума Российского Красного Креста (РКК), отметил вклад организации в оказание поддержки населению страны. По его словам, РКК является ключевым партнером государства в решении гуманитарных задач.
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