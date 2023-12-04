На «элитную» стройку в центре Екатеринбурга пожаловались Путину. Видео

04 декабря 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Участок уже огорожен забором, хотя мэрия разрешения на стройку не выдавала Фото: читатель URA.RU Жители квартала в центре Екатеринбурга продолжают бить тревогу: они обратились на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина с просьбой остановить возведение премиального трехсекционного ЖК на ул. Сони Морозовой, 180. Видеозаписью с URA.RU поделился представитель инициативной группы. О растущем недовольстве горожан точечной застройкой на ул. Сони Морозовой, 180 агентство сообщило в конце октября. Тогда в письме в прокуратуру они сообщали, что при разработке участка компания «Форум-групп» якобы нарушила подводную сеть, и в результате этого с торца дома на ул. Сони Морозовой, 167 затопило дорогу и тротуары, из-за подтопления канализации прекращала работу соседняя гимназия №13, а в подвалах домов №167 и №168 на ул. Сони Морозовой, дома №38 на ул. Энгельса и дома №134 на ул. Бажова появилась сырость. В квартирах первых этажей появилась плесень, из подвалов полетели насекомые, делились горожане. А на доме по ул. Энгельса, 38 строители и вовсе установили специальные маячки, чтобы контролировать его устойчивость. Жалобой екатеринбуржцев заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Но развития — по крайней мере публичного — история не получила. Более того, возмущенным горожанам стало известно, что «Форум» выкупил участок и здание по ул. Бажова, 136 — то есть в самом сердце квартала — для строительства многоуровневого надземного паркинга. И якобы анонсировал старт продажи квартир на середину декабря. Хотя разрешение на стройку мэрия еще не выдала. А в начале октября управление госохраны объектов культурного наследия выпустило приказ, согласно которому проводить строительные работы по ул. Сони Морозовой, 180 нельзя — там находится культурный слой XVIII-начала XX века. Из постановления главы управления госохраны Евгения Рябинина Фото: скриншот официального документа Впрочем, два источника URA.RU на строительном рынке, сталкивавшиеся по работе с подобными ограничениями, отметили, что обойти их застройщик теоретически может. Но на это уйдут деньги и — главное — месяцы кропотливой работы по изъятию и изучению этого культурного слоя, корректировке границ охранной зоны. «В центре Екатеринбурга может рухнуть девятиэтажный дом и пострадать еще несколько домов. Угроза ЧП возникла из-за незаконной точечной застройки по адресу ул. Сони Морозовой 180, строить здесь категорически запрещено — из-за подземной реки. Однако компания „Форум-групп“ готовится возвести на этом месте три высотки. <…> [И несмотря на запрет от управления госохраны] активно разрабатывает площадку, из-за чего уже произошел выход подземных вод и началась подвижка грунтов под домами. Об этом говорят съехавшие маячки, щелемеры. <…> Если река по вине строителей поменяет русло, она снесет фундаменты», — предупредила инициативная группа. «Застройщик уже объявил о старте продаж и о строительстве многоэтажной надземной парковки впритык к домам и школе. Мы и наши дети просто задохнемся. Уже обращались в прокуратуру, в Госжилинспекцию и в мэрию, но никаких проверок не последовало (на самом деле представители мэрии выезжали на место — прим. ред.). Мы опасаемся, что влиятельный застройщик найдет способ в обход закона получить разрешение на строительство. Просим защитить нас и наших детей!» — передали Путину авторы видео. В пресс-службе «Форум-групп» ситуацию публично пока не комментируют. Ответ на запрос корреспондента в компанию будет опубликован, как только поступит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители квартала в центре Екатеринбурга продолжают бить тревогу: они обратились на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина с просьбой остановить возведение премиального трехсекционного ЖК на ул. Сони Морозовой, 180. Видеозаписью с URA.RU поделился представитель инициативной группы. О растущем недовольстве горожан точечной застройкой на ул. Сони Морозовой, 180 агентство сообщило в конце октября. Тогда в письме в прокуратуру они сообщали, что при разработке участка компания «Форум-групп» якобы нарушила подводную сеть, и в результате этого с торца дома на ул. Сони Морозовой, 167 затопило дорогу и тротуары, из-за подтопления канализации прекращала работу соседняя гимназия №13, а в подвалах домов №167 и №168 на ул. Сони Морозовой, дома №38 на ул. Энгельса и дома №134 на ул. Бажова появилась сырость. В квартирах первых этажей появилась плесень, из подвалов полетели насекомые, делились горожане. А на доме по ул. Энгельса, 38 строители и вовсе установили специальные маячки, чтобы контролировать его устойчивость. Жалобой екатеринбуржцев заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Но развития — по крайней мере публичного — история не получила. Более того, возмущенным горожанам стало известно, что «Форум» выкупил участок и здание по ул. Бажова, 136 — то есть в самом сердце квартала — для строительства многоуровневого надземного паркинга. И якобы анонсировал старт продажи квартир на середину декабря. Хотя разрешение на стройку мэрия еще не выдала. А в начале октября управление госохраны объектов культурного наследия выпустило приказ, согласно которому проводить строительные работы по ул. Сони Морозовой, 180 нельзя — там находится культурный слой XVIII-начала XX века. Впрочем, два источника URA.RU на строительном рынке, сталкивавшиеся по работе с подобными ограничениями, отметили, что обойти их застройщик теоретически может. Но на это уйдут деньги и — главное — месяцы кропотливой работы по изъятию и изучению этого культурного слоя, корректировке границ охранной зоны. «В центре Екатеринбурга может рухнуть девятиэтажный дом и пострадать еще несколько домов. Угроза ЧП возникла из-за незаконной точечной застройки по адресу ул. Сони Морозовой 180, строить здесь категорически запрещено — из-за подземной реки. Однако компания „Форум-групп“ готовится возвести на этом месте три высотки. <…> [И несмотря на запрет от управления госохраны] активно разрабатывает площадку, из-за чего уже произошел выход подземных вод и началась подвижка грунтов под домами. Об этом говорят съехавшие маячки, щелемеры. <…> Если река по вине строителей поменяет русло, она снесет фундаменты», — предупредила инициативная группа. «Застройщик уже объявил о старте продаж и о строительстве многоэтажной надземной парковки впритык к домам и школе. Мы и наши дети просто задохнемся. Уже обращались в прокуратуру, в Госжилинспекцию и в мэрию, но никаких проверок не последовало (на самом деле представители мэрии выезжали на место — прим. ред.). Мы опасаемся, что влиятельный застройщик найдет способ в обход закона получить разрешение на строительство. Просим защитить нас и наших детей!» — передали Путину авторы видео. В пресс-службе «Форум-групп» ситуацию публично пока не комментируют. Ответ на запрос корреспондента в компанию будет опубликован, как только поступит.