Путин призвал поддержать женщин, находившихся в гражданском браке с бойцами СВО

04 декабря 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что нельзя допустить отсутствие поддержки жен и детей участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Безусловно, подумать на тему о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке с мужчинами, которые погибли на спецоперации», — сказал Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». По его словам, данный вопрос необходимо поднять аккуратно, чтобы не было злоупотреблений. Президент РФ отметил, что нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин. «Нужно еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса, если там есть необходимость навести какие-либо коррективы, то надо это обязательно сделать», — подытожил он. В Госдуме уже выступили с предложением выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников СВО на покупку новогодних подарков. Произвести единовременную выплату предлагается в декабре 2023 года — январе 2024 года.

Необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Безусловно, подумать на тему о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке с мужчинами, которые погибли на спецоперации», — сказал Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». По его словам, данный вопрос необходимо поднять аккуратно, чтобы не было злоупотреблений. Президент РФ отметил, что нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин. «Нужно еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса, если там есть необходимость навести какие-либо коррективы, то надо это обязательно сделать», — подытожил он. В Госдуме уже выступили с предложением выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников СВО на покупку новогодних подарков. Произвести единовременную выплату предлагается в декабре 2023 года — январе 2024 года.