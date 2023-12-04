04 декабря 2023

Путин призвал поддержать женщин, находившихся в гражданском браке с бойцами СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин считает, что нельзя допустить отсутствие поддержки жен и детей участников СВО Фото:

Необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, подумать на тему о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке с мужчинами, которые погибли на спецоперации», — сказал Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». По его словам, данный вопрос необходимо поднять аккуратно, чтобы не было злоупотреблений.

Президент РФ отметил, что нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин. «Нужно еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса, если там есть необходимость навести какие-либо коррективы, то надо это обязательно сделать», — подытожил он.

В Госдуме уже выступили с предложением выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников СВО на покупку новогодних подарков. Произвести единовременную выплату предлагается в декабре 2023 года — январе 2024 года.

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Необходимо поддержать женщин, которые состояли в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации на Украине. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. «Безусловно, подумать на тему о поддержке тех женщин, которые жили в гражданском браке с мужчинами, которые погибли на спецоперации», — сказал Владимир Путин в эфире телеканал «Россия 24». По его словам, данный вопрос необходимо поднять аккуратно, чтобы не было злоупотреблений. Президент РФ отметил, что нельзя допустить отсутствие государственной поддержки детей и женщин. «Нужно еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса, если там есть необходимость навести какие-либо коррективы, то надо это обязательно сделать», — подытожил он. В Госдуме уже выступили с предложением выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников СВО на покупку новогодних подарков. Произвести единовременную выплату предлагается в декабре 2023 года — январе 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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