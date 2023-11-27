27 ноября 2023

В Госдуме предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги предлагается выплатить на покупку новогодних подарков Фото:

В Госдуме предлагают выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников спецоперации на покупку новогодних подарков. Официальное письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Для обеспечения социальной поддержки семей погибших и пропавших без вести участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагаю в декабре 2023 года — январе 2024 года произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому несовершеннолетнему ребенку», — предложил депутат. Его слова передают «Известия».

Организация новогоднего праздника для ребенка стоит недешево. Государство должно помочь семьям погибших на СВО бойцов организовать для детей новогодний праздник с посещением представления и покупкой новогоднего подарка, подчеркивает Миронов.

В августе в Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО. Сейчас дети-инвалиды, потерявшие кормильца в ходе спецоперации, имеют право на два различных вида пенсий. Однако получают одну наиболее выгодную по размеру.

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В Госдуме предлагают выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников спецоперации на покупку новогодних подарков. Официальное письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Для обеспечения социальной поддержки семей погибших и пропавших без вести участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагаю в декабре 2023 года — январе 2024 года произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому несовершеннолетнему ребенку», — предложил депутат. Его слова передают «Известия». Организация новогоднего праздника для ребенка стоит недешево. Государство должно помочь семьям погибших на СВО бойцов организовать для детей новогодний праздник с посещением представления и покупкой новогоднего подарка, подчеркивает Миронов. В августе в Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО. Сейчас дети-инвалиды, потерявшие кормильца в ходе спецоперации, имеют право на два различных вида пенсий. Однако получают одну наиболее выгодную по размеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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