В Госдуме предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших на СВО

28 ноября 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Деньги предлагается выплатить на покупку новогодних подарков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуме предлагают выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников спецоперации на покупку новогодних подарков. Официальное письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Для обеспечения социальной поддержки семей погибших и пропавших без вести участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагаю в декабре 2023 года — январе 2024 года произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому несовершеннолетнему ребенку», — предложил депутат. Его слова передают «Известия». Организация новогоднего праздника для ребенка стоит недешево. Государство должно помочь семьям погибших на СВО бойцов организовать для детей новогодний праздник с посещением представления и покупкой новогоднего подарка, подчеркивает Миронов. В августе в Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО. Сейчас дети-инвалиды, потерявшие кормильца в ходе спецоперации, имеют право на два различных вида пенсий. Однако получают одну наиболее выгодную по размеру.

В Госдуме предлагают выплатить по десять тысяч рублей детям погибших участников спецоперации на покупку новогодних подарков. Официальное письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина направил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Для обеспечения социальной поддержки семей погибших и пропавших без вести участников СВО, имеющих несовершеннолетних детей, предлагаю в декабре 2023 года — январе 2024 года произвести единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей каждому несовершеннолетнему ребенку», — предложил депутат. Его слова передают «Известия». Организация новогоднего праздника для ребенка стоит недешево. Государство должно помочь семьям погибших на СВО бойцов организовать для детей новогодний праздник с посещением представления и покупкой новогоднего подарка, подчеркивает Миронов. В августе в Госдуме предложили дать вторую пенсию детям-инвалидам погибших участников СВО. Сейчас дети-инвалиды, потерявшие кормильца в ходе спецоперации, имеют право на два различных вида пенсий. Однако получают одну наиболее выгодную по размеру.