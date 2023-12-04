04 декабря 2023

Путин выдвинул Латвии угрозу

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к населению Фото:

Если в Латвии продолжат относиться по-свински к проживающему там русскоязычному населению, то скоро власти столкнутся с ответным отношением. Об это заявил президент России Владимир Путин.

«Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Если они (власти — прим. URA.RU) будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той стране, работали, создавали блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — отметил Путин во время общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое транслировал телеканал «Россия 24».

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Если в Латвии продолжат относиться по-свински к проживающему там русскоязычному населению, то скоро власти столкнутся с ответным отношением. Об это заявил президент России Владимир Путин. «Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Если они (власти — прим. URA.RU) будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той стране, работали, создавали блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — отметил Путин во время общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое транслировал телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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