Бастрыкин требует доложить о челябинском доме, где расходятся потолочные плиты. Видео

05 декабря 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет результатов расследовании уголовного дела о халатности Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить об общежитии в городе Бакал (Челябинская область). В здании расходятся потолочные плиты, образовался грибок, а само оно признано нежилым помещение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с видеообращением о небезопасных условиях проживания в общежитии в г. Бакале Челябинской области. <…> Здание находится в неудовлетворительном состоянии: из-за нарушения целостности кровли дом затапливает, что привело к расхождению потолочных плит», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Из-за постоянной сырости в квартирах общежития по улице 50 лет ВЛКСМ появился грибок, электропроводка неисправна. Независимая экспертиза показала, что износ конструкций дома составляет более 60%, но жильцов все равно не расселяют. Также 1 декабря 2023 года люди узнали, что здание является нежилым. Об этом рассказала в отправленном на имя Бастрыкина видео жительница дома. Это подтвердила и выписка из ЕГРН. «Получается, что люди проживают в нежилом здании и платят регулярно за коммунальные услуги. За разъяснениями, как так получилось, нам предложили обратиться к бывшему мэру Бакала», — рассказала женщина. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин требует исполняющего обязанности руководителя ведомства Алексея Колбасина доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить об общежитии в городе Бакал (Челябинская область). В здании расходятся потолочные плиты, образовался грибок, а само оно признано нежилым помещение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с видеообращением о небезопасных условиях проживания в общежитии в г. Бакале Челябинской области. <…> Здание находится в неудовлетворительном состоянии: из-за нарушения целостности кровли дом затапливает, что привело к расхождению потолочных плит», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Из-за постоянной сырости в квартирах общежития по улице 50 лет ВЛКСМ появился грибок, электропроводка неисправна. Независимая экспертиза показала, что износ конструкций дома составляет более 60%, но жильцов все равно не расселяют. Также 1 декабря 2023 года люди узнали, что здание является нежилым. Об этом рассказала в отправленном на имя Бастрыкина видео жительница дома. Это подтвердила и выписка из ЕГРН. «Получается, что люди проживают в нежилом здании и платят регулярно за коммунальные услуги. За разъяснениями, как так получилось, нам предложили обратиться к бывшему мэру Бакала», — рассказала женщина. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин требует исполняющего обязанности руководителя ведомства Алексея Колбасина доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.