04 декабря 2023

Сценарист «Слова пацана» не увидел причин запрещать сериал

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Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Повода для запрета показывать его нет, заявил сценарист фильма Андрей Золотарев.

«Мы не видим повода для такого решения (запрета сериала — прим. URA.RU). И не понимаем, что в нем можно запретить», — прокомментировал Золотарев РБК.

Он также не рассматривает хайп вокруг сериала, как возможность привлечь внимание к нему. Рекламной кампании, связанной с криминалом, создателям не хотелось бы, говорит Золотарев. Идея сериала возникла у кинорежиссера Жоры Крыжовникова, который заинтересовался периодом конца 1980-х. Уже тогда появились люди, которые «делят асфальт» и это парадокс того времени, ведь не появилось еще что собственно делить. «Конец 1980-х — время, когда не было еще бизнеса, но было место, где существовали прототипы ОПГ. Этот парадокс нас заинтересовал, мы попытались его исследовать», — заключил Золотарев.

Авторы сериала «Слово пацана» намерены обратиться с исками в правоохранительные органы в отношении изданий и telegram-каналов, которые связывали убийство 15-летнего Егора в Иркутске с их сериалом. Они заявляют, что нет никаких подтверждений данной теории.

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Повода для запрета показывать его нет, заявил сценарист фильма Андрей Золотарев. «Мы не видим повода для такого решения (запрета сериала — прим. URA.RU). И не понимаем, что в нем можно запретить», — прокомментировал Золотарев РБК. Он также не рассматривает хайп вокруг сериала, как возможность привлечь внимание к нему. Рекламной кампании, связанной с криминалом, создателям не хотелось бы, говорит Золотарев. Идея сериала возникла у кинорежиссера Жоры Крыжовникова, который заинтересовался периодом конца 1980-х. Уже тогда появились люди, которые «делят асфальт» и это парадокс того времени, ведь не появилось еще что собственно делить. «Конец 1980-х — время, когда не было еще бизнеса, но было место, где существовали прототипы ОПГ. Этот парадокс нас заинтересовал, мы попытались его исследовать», — заключил Золотарев. Авторы сериала «Слово пацана» намерены обратиться с исками в правоохранительные органы в отношении изданий и telegram-каналов, которые связывали убийство 15-летнего Егора в Иркутске с их сериалом. Они заявляют, что нет никаких подтверждений данной теории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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