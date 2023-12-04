Сценарист «Слова пацана» не увидел причин запрещать сериал

05 декабря 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Сериал не предназначен для несовершеннолетних, у него маркировка 18+ Фото: Игорь Пантин © URA.RU Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Повода для запрета показывать его нет, заявил сценарист фильма Андрей Золотарев. «Мы не видим повода для такого решения (запрета сериала — прим. URA.RU). И не понимаем, что в нем можно запретить», — прокомментировал Золотарев РБК. Он также не рассматривает хайп вокруг сериала, как возможность привлечь внимание к нему. Рекламной кампании, связанной с криминалом, создателям не хотелось бы, говорит Золотарев. Идея сериала возникла у кинорежиссера Жоры Крыжовникова, который заинтересовался периодом конца 1980-х. Уже тогда появились люди, которые «делят асфальт» и это парадокс того времени, ведь не появилось еще что собственно делить. «Конец 1980-х — время, когда не было еще бизнеса, но было место, где существовали прототипы ОПГ. Этот парадокс нас заинтересовал, мы попытались его исследовать», — заключил Золотарев. Авторы сериала «Слово пацана» намерены обратиться с исками в правоохранительные органы в отношении изданий и telegram-каналов, которые связывали убийство 15-летнего Егора в Иркутске с их сериалом. Они заявляют, что нет никаких подтверждений данной теории.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, что «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». Повода для запрета показывать его нет, заявил сценарист фильма Андрей Золотарев. «Мы не видим повода для такого решения (запрета сериала — прим. URA.RU). И не понимаем, что в нем можно запретить», — прокомментировал Золотарев РБК. Он также не рассматривает хайп вокруг сериала, как возможность привлечь внимание к нему. Рекламной кампании, связанной с криминалом, создателям не хотелось бы, говорит Золотарев. Идея сериала возникла у кинорежиссера Жоры Крыжовникова, который заинтересовался периодом конца 1980-х. Уже тогда появились люди, которые «делят асфальт» и это парадокс того времени, ведь не появилось еще что собственно делить. «Конец 1980-х — время, когда не было еще бизнеса, но было место, где существовали прототипы ОПГ. Этот парадокс нас заинтересовал, мы попытались его исследовать», — заключил Золотарев. Авторы сериала «Слово пацана» намерены обратиться с исками в правоохранительные органы в отношении изданий и telegram-каналов, которые связывали убийство 15-летнего Егора в Иркутске с их сериалом. Они заявляют, что нет никаких подтверждений данной теории.