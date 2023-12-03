«ОН»: создатели «Слова пацана» отреагировали на убийство школьника в Иркутске

03 декабря 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Убийство в Иркутске никак не связано с сериалом «Слово пацана», заявили авторы проекта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авторы сериала «Слово пацана» намерены обратиться с исками в правоохранительные органы в отношении изданий и telegram-каналов, которые связывали убийство 15-летнего Егора в Иркутске с их сериалом. Они заявляют, что нет никаких подтверждений данной теории. «Авторы „Слова пацана“ готовят иски к изданиям, которые связали убийство в Иркутске с их сериалом», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что создатели сериала изучили ситуацию, связанную с гибелью 15-летнего подростка, и не обнаружили подтверждений того, что преступление имеет отношение к их проекту. ГУ МВД России по Иркутской области и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева пришли к выводу, что убийство 15-летнего школьника на остановке в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Предполагаемый подозреваемый, задержанный оперативниками МВД, заявил, что не смотрел этот сериал. В Иркутске школьник по имени Егор был убит на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Преступление было совершено группой неизвестных, один из которых нанес удар ножом в шею Егору.

Авторы сериала «Слово пацана» намерены обратиться с исками в правоохранительные органы в отношении изданий и telegram-каналов, которые связывали убийство 15-летнего Егора в Иркутске с их сериалом. Они заявляют, что нет никаких подтверждений данной теории. «Авторы „Слова пацана“ готовят иски к изданиям, которые связали убийство в Иркутске с их сериалом», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что создатели сериала изучили ситуацию, связанную с гибелью 15-летнего подростка, и не обнаружили подтверждений того, что преступление имеет отношение к их проекту. ГУ МВД России по Иркутской области и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева пришли к выводу, что убийство 15-летнего школьника на остановке в Иркутске не связано с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Предполагаемый подозреваемый, задержанный оперативниками МВД, заявил, что не смотрел этот сериал. В Иркутске школьник по имени Егор был убит на остановке «Лисиха» после вопроса «Ты из какого района, чушпан?». Преступление было совершено группой неизвестных, один из которых нанес удар ножом в шею Егору.