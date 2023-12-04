В ЯНАО отменят автобусные рейсы из-за морозов

05 декабря 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Изменения связаны с аномальными морозами Фото: Илья Московец © URA.RU Автобусный маршрут между Тарко-Сале и Пуровском (ЯНАО) изменит расписание и отменит семь рейсов в случае понижения температуры воздуха до -40 градусов и более. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В случае понижения температуры воздуха до -40 градусов и ниже движение автобусов по маршруту № 101 „Тарко-Сале — Пуровск“ будет осуществляться по временному расписанию. Рейсы в 9:00, 9:50, 11:00, 16:10, 20:00, 21:00, 22:20 — выполняться не будут», — сообщается в telegram-канале ведомства. При этом будет добавлен рейс на 7:30 из Пуровска и в 18:10 из Тарко-Сале. С аналогичным объявлением к жителям обратились власти Ноябрьска. Рейс в Вынгапуровский и обратно изменит маршрут 5 декабря из-за сильных морозов. «В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 5 декабря рейсы из Ноябрьска на 10:00, 15:00, рейсы из Вынгапуровского на 12:00, 17:00 будут отменены», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. В Пуровском районе (ЯНАО) местные власти взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов. Особое внимание будет уделено деревянным домам из-за использования электроприборов и риска возникновения пожаров.

Автобусный маршрут между Тарко-Сале и Пуровском (ЯНАО) изменит расписание и отменит семь рейсов в случае понижения температуры воздуха до -40 градусов и более. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «В случае понижения температуры воздуха до -40 градусов и ниже движение автобусов по маршруту № 101 „Тарко-Сале — Пуровск“ будет осуществляться по временному расписанию. Рейсы в 9:00, 9:50, 11:00, 16:10, 20:00, 21:00, 22:20 — выполняться не будут», — сообщается в telegram-канале ведомства. При этом будет добавлен рейс на 7:30 из Пуровска и в 18:10 из Тарко-Сале. С аналогичным объявлением к жителям обратились власти Ноябрьска. Рейс в Вынгапуровский и обратно изменит маршрут 5 декабря из-за сильных морозов. «В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 5 декабря рейсы из Ноябрьска на 10:00, 15:00, рейсы из Вынгапуровского на 12:00, 17:00 будут отменены», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. В Пуровском районе (ЯНАО) местные власти взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов. Особое внимание будет уделено деревянным домам из-за использования электроприборов и риска возникновения пожаров.