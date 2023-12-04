Власти района ЯНАО из-за морозов взяли на контроль опасные дома

Власти Пуровского района ЯНАО следят за деревянными домами из-за морозов

04 декабря 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

На особом контроле деревянные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Пуровского района (ЯНАО) взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов. Особое внимание будет уделено деревянным домам из-за использования электроприборов и риска возникновения пожаров. Об этом в соцсети сообщил глава района Антон Колодин. «Поручил взять на круглосуточный контроль обстановку в связи с морозами во всех населенных пунктах района. Особое внимание — домам деревянного исполнения, проверке резервных источников энергоснабжения», — сообщил Колодин в своем telegram-канале. В районе усилены дежурно-диспетчерские службы и аварийно-восстановительные бригады. Для максимально оперативного реагирования создана межведомственная рабочая группа. На Ямале морозы ниже 40 градусов обещают синоптики 5 и 6 декабря. Самые сильные холода ожидают жителей Тарко-Сале. Погода в эти дни в городе опустится до -45 градусов. Порывы ветра будут слабыми до двух метров в секунду.

Власти Пуровского района (ЯНАО) взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов. Особое внимание будет уделено деревянным домам из-за использования электроприборов и риска возникновения пожаров. Об этом в соцсети сообщил глава района Антон Колодин. «Поручил взять на круглосуточный контроль обстановку в связи с морозами во всех населенных пунктах района. Особое внимание — домам деревянного исполнения, проверке резервных источников энергоснабжения», — сообщил Колодин в своем telegram-канале. В районе усилены дежурно-диспетчерские службы и аварийно-восстановительные бригады. Для максимально оперативного реагирования создана межведомственная рабочая группа. На Ямале морозы ниже 40 градусов обещают синоптики 5 и 6 декабря. Самые сильные холода ожидают жителей Тарко-Сале. Погода в эти дни в городе опустится до -45 градусов. Порывы ветра будут слабыми до двух метров в секунду.