Власти района ЯНАО из-за морозов взяли на контроль опасные дома

Власти Пуровского района ЯНАО следят за деревянными домами из-за морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, сосульки, зима, балкон, антенна, мороз
На особом контроле деревянные дома Фото:

Власти Пуровского района (ЯНАО) взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов. Особое внимание будет уделено деревянным домам из-за использования электроприборов и риска возникновения пожаров. Об этом в соцсети сообщил глава района Антон Колодин.

«Поручил взять на круглосуточный контроль обстановку в связи с морозами во всех населенных пунктах района. Особое внимание — домам деревянного исполнения, проверке резервных источников энергоснабжения», — сообщил Колодин в своем telegram-канале.

В районе усилены дежурно-диспетчерские службы и аварийно-восстановительные бригады. Для максимально оперативного реагирования создана межведомственная рабочая группа.

На Ямале морозы ниже 40 градусов обещают синоптики 5 и 6 декабря. Самые сильные холода ожидают жителей Тарко-Сале. Погода в эти дни в городе опустится до -45 градусов. Порывы ветра будут слабыми до двух метров в секунду.

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Власти Пуровского района (ЯНАО) взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов. Особое внимание будет уделено деревянным домам из-за использования электроприборов и риска возникновения пожаров. Об этом в соцсети сообщил глава района Антон Колодин. «Поручил взять на круглосуточный контроль обстановку в связи с морозами во всех населенных пунктах района. Особое внимание — домам деревянного исполнения, проверке резервных источников энергоснабжения», — сообщил Колодин в своем telegram-канале. В районе усилены дежурно-диспетчерские службы и аварийно-восстановительные бригады. Для максимально оперативного реагирования создана межведомственная рабочая группа. На Ямале морозы ниже 40 градусов обещают синоптики 5 и 6 декабря. Самые сильные холода ожидают жителей Тарко-Сале. Погода в эти дни в городе опустится до -45 градусов. Порывы ветра будут слабыми до двух метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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