04 декабря 2023

В РФ первоначальный взнос по ипотеке планируют поднять до 30%

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В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20% Фото:

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России может повысится до 30%. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии по вопросу в Правительстве РФ.

«Правительство обсуждает повышение взноса (по ипотеке — прим. URA.RU) до 30%. Параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой», — пишут «Известия» со ссылкой на источники.

В сентябре 2023 года власти уже повышали первоначальный взнос с 15% до 20%. Увеличение коснулось всех видов льготной ипотеки. Повышение по какой из программ планируется сейчас, не сообщается. Возможно, речь идет о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома.

2 декабря на выставке-форуме «Россия» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек. «Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — добавил Хуснуллин.

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Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России может повысится до 30%. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии по вопросу в Правительстве РФ. «Правительство обсуждает повышение взноса (по ипотеке — прим. URA.RU) до 30%. Параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой», — пишут «Известия» со ссылкой на источники. В сентябре 2023 года власти уже повышали первоначальный взнос с 15% до 20%. Увеличение коснулось всех видов льготной ипотеки. Повышение по какой из программ планируется сейчас, не сообщается. Возможно, речь идет о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. 2 декабря на выставке-форуме «Россия» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек. «Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — добавил Хуснуллин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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