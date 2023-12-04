В РФ первоначальный взнос по ипотеке планируют поднять до 30%

05 декабря 2023 в 03:35 Размер текста - 17 +

В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России может повысится до 30%. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии по вопросу в Правительстве РФ. «Правительство обсуждает повышение взноса (по ипотеке — прим. URA.RU) до 30%. Параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой», — пишут «Известия» со ссылкой на источники. В сентябре 2023 года власти уже повышали первоначальный взнос с 15% до 20%. Увеличение коснулось всех видов льготной ипотеки. Повышение по какой из программ планируется сейчас, не сообщается. Возможно, речь идет о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. 2 декабря на выставке-форуме «Россия» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек. «Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — добавил Хуснуллин.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России может повысится до 30%. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом дискуссии по вопросу в Правительстве РФ. «Правительство обсуждает повышение взноса (по ипотеке — прим. URA.RU) до 30%. Параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой», — пишут «Известия» со ссылкой на источники. В сентябре 2023 года власти уже повышали первоначальный взнос с 15% до 20%. Увеличение коснулось всех видов льготной ипотеки. Повышение по какой из программ планируется сейчас, не сообщается. Возможно, речь идет о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. 2 декабря на выставке-форуме «Россия» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Правительство намерено увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Увеличение первоначального взноса коснется льготной и семейной ипотек. «Мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — добавил Хуснуллин.