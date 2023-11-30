Центробанк призвал к повышению ставок по льготной ипотеке

Центробанк: необходимо повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, недвижимость, ипотека, город, вторичное жилье, улица машинная, октябрьский район, многоквартирные дома, жк гольфстрим
Разница в цене на первичное и вторичное жилье достигла 42% к октябрю 2023 года, заявили в ЦБ Фото:

В России нужно постепенно повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указали в обзоре финансовой стабильности Центрального Банка (ЦБ) России.

По данным ЦБ, с 2020 года сильно увеличился разрыв цен между первичным и вторичным жильем. К началу октября 2023 года разница достигла 42%. «Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного (зависящего от региона — прим. URA.RU), — говорится в обзоре Банка России.

Уточняется, что подобная ситуация несет риски как заемщикам, так и банкам. По данным регулятора, стоимости квартиры. Взятой в ипотеку может не хватить для погашения обязательство по кредиту.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно в Минстрое заявили, что обсуждается вопрос о сохранении программы в измененном виде.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России нужно постепенно повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указали в обзоре финансовой стабильности Центрального Банка (ЦБ) России. По данным ЦБ, с 2020 года сильно увеличился разрыв цен между первичным и вторичным жильем. К началу октября 2023 года разница достигла 42%. «Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного (зависящего от региона — прим. URA.RU), — говорится в обзоре Банка России. Уточняется, что подобная ситуация несет риски как заемщикам, так и банкам. По данным регулятора, стоимости квартиры. Взятой в ипотеку может не хватить для погашения обязательство по кредиту. Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно в Минстрое заявили, что обсуждается вопрос о сохранении программы в измененном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...