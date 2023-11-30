Центробанк призвал к повышению ставок по льготной ипотеке

Центробанк: необходимо повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня

30 ноября 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Разница в цене на первичное и вторичное жилье достигла 42% к октябрю 2023 года, заявили в ЦБ Фото: Илья Московец © URA.RU В России нужно постепенно повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указали в обзоре финансовой стабильности Центрального Банка (ЦБ) России. По данным ЦБ, с 2020 года сильно увеличился разрыв цен между первичным и вторичным жильем. К началу октября 2023 года разница достигла 42%. «Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного (зависящего от региона — прим. URA.RU), — говорится в обзоре Банка России. Уточняется, что подобная ситуация несет риски как заемщикам, так и банкам. По данным регулятора, стоимости квартиры. Взятой в ипотеку может не хватить для погашения обязательство по кредиту. Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно в Минстрое заявили, что обсуждается вопрос о сохранении программы в измененном виде.

В России нужно постепенно повышать ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня. Такая мера необходима для сокращения разницы цен на первичном и вторичном рынках жилья, указали в обзоре финансовой стабильности Центрального Банка (ЦБ) России. По данным ЦБ, с 2020 года сильно увеличился разрыв цен между первичным и вторичным жильем. К началу октября 2023 года разница достигла 42%. «Для снижения дифференциала цен на первичном и вторичном рынках необходимо постепенно повышать ставки по льготным ипотечным программам до рыночного уровня и отказываться от их широкого формата действия в пользу адресного (зависящего от региона — прим. URA.RU), — говорится в обзоре Банка России. Уточняется, что подобная ситуация несет риски как заемщикам, так и банкам. По данным регулятора, стоимости квартиры. Взятой в ипотеку может не хватить для погашения обязательство по кредиту. Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Недавно в Минстрое заявили, что обсуждается вопрос о сохранении программы в измененном виде.