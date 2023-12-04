Вышел официальный трейлер GTA VI. Видео

05 декабря 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Новую, шестую часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) ожидали еще в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar. Релиз игры планируется в 2025 году. Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar, выход релиза самой игры запланирован на 2025 год. Действия игры разворачиваются в Вайс Сити, главных героев зовут Люсия и Джейсон. Предыдущая часть Grand Theft Auto V выходила в 2013 году. Rockstar заработали на продажах более 7,7 миллиарда долларов. Новую, шестую часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) ожидали еще в 2022 году. Блогер Евгений Алексеенко, ссылаясь на интернет-платформу 4chan, сообщил, что анонс игры вышел еще весной 2022 года. Релиз же новой части GTA намечен на осень 2023 года. Игра Grand Theft Auto V спустя семь лет приблизилась к рекордам по продаже. В прошлый раз такие показатели были только в год релиза.

Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar. Релиз игры планируется в 2025 году. Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar, выход релиза самой игры запланирован на 2025 год. Действия игры разворачиваются в Вайс Сити, главных героев зовут Люсия и Джейсон. Предыдущая часть Grand Theft Auto V выходила в 2013 году. Rockstar заработали на продажах более 7,7 миллиарда долларов. Новую, шестую часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) ожидали еще в 2022 году. Блогер Евгений Алексеенко, ссылаясь на интернет-платформу 4chan, сообщил, что анонс игры вышел еще весной 2022 года. Релиз же новой части GTA намечен на осень 2023 года. Игра Grand Theft Auto V спустя семь лет приблизилась к рекордам по продаже. В прошлый раз такие показатели были только в год релиза.