04 декабря 2023

Вышел официальный трейлер GTA VI. Видео

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Новую, шестую часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) ожидали еще в 2022 году Фото:

Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar. Релиз игры планируется в 2025 году.

Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar, выход релиза самой игры запланирован на 2025 год. Действия игры разворачиваются в Вайс Сити, главных героев зовут Люсия и Джейсон. Предыдущая часть Grand Theft Auto V выходила в 2013 году. Rockstar заработали на продажах более 7,7 миллиарда долларов.

Новую, шестую часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) ожидали еще в 2022 году. Блогер Евгений Алексеенко, ссылаясь на интернет-платформу 4chan, сообщил, что анонс игры вышел еще весной 2022 года. Релиз же новой части GTA намечен на осень 2023 года. Игра Grand Theft Auto V спустя семь лет приблизилась к рекордам по продаже. В прошлый раз такие показатели были только в год релиза.

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Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar. Релиз игры планируется в 2025 году. Вышел официальный трейлер GTA VI от Rockstar, выход релиза самой игры запланирован на 2025 год. Действия игры разворачиваются в Вайс Сити, главных героев зовут Люсия и Джейсон. Предыдущая часть Grand Theft Auto V выходила в 2013 году. Rockstar заработали на продажах более 7,7 миллиарда долларов. Новую, шестую часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) ожидали еще в 2022 году. Блогер Евгений Алексеенко, ссылаясь на интернет-платформу 4chan, сообщил, что анонс игры вышел еще весной 2022 года. Релиз же новой части GTA намечен на осень 2023 года. Игра Grand Theft Auto V спустя семь лет приблизилась к рекордам по продаже. В прошлый раз такие показатели были только в год релиза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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