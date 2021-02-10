Блогер раскрыл детали новой GTA

Новая GTA предположительно выйдет в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая, шестая часть легендарной игровой серии Grand Theft Auto (GTA) может быть анонсирована уже в следующем году. Местом действия новой игры, предположительно, станет, в том числе, Майами.

«В сети появилась очередная порция слухов о грядущей GTA VI. И некоторые из них подтверждают предыдущие утечки о сеттинге, главном герое и, конечно, о дате выхода игры», — рассказал на своем youtube-канале блогер и амбассадор sports.ru Евгений Алексеенко.

Алексеенко, ссылаясь на интернет-платформу 4chan, сообщил, что анонс игры запланирован на весну 2022 года. Релиз же новой части GTA намечен на осень 2023 года. В качестве аргументов в пользу данных периодов блогер приводит различные мнения игровых аналитиков, а также отчет самой компании-разработчика игры Rockstar. Согласно документам, финансовый год 2023-2024 является одним из самых «щедрых», — добавил блогер.

Размер сюжетной кампании игры, согласно информации 4chan, составляет порядка 60 часов. «Это число достаточно обычно для последних проектов Rockstar», — подчеркнул Алексеенко. Так же, как и в предыдущей игре компании Red Dead Redemption 2, сюжет будет поделен на главы. Однако сам игровой мир по размерам будет несколько уступать RDR2.

Карта новой GTA, по информации блогера, будет включать в себя Майами. Кроме того, игра будет предположительно начинаться в 1970-е годы, что является своеобразной отсылкой к другой части Grand Theft Auto — Vice City.

По слухам, протагонистом в новой игре станет женщина. Кроме того, разработчики рассматривают возможность реализовать в GTA систему динамически изменяемых районов города.