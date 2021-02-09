Сильное влияние на игровую индустрию оказала самоизоляция пользователей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Игра Grand Theft Auto V спустя семь лет приблизилась к рекордам по продаже. В прошлый раз такие показатели были только в год релиза.

«Сейчас Grand Theft Auto V продано 140 миллионов копий. Кроме того, 2020 год по продажам занял второе место, уступив только году дебюта игры на PS3 и Xbox 360 — 2013», — сообщило издательство Take-Two в своем ежегодном отчете. При этом, как отмечает глава компании Штраус Зельник, мультиплеер проекта в 2020 году успешно проявил себя: ежемесячно в Grand Theft Auto Online играли больше людей, чем в каком-либо году до этого.

Издание считает, что пользователи, сидящие дома на самоизоляции, влияют на результаты. «Заглядывая в будущее, мы помним о том, как попутный ветер со стороны потребителей, укрывающихся дома, будет продолжать влиять на наши результаты, и признаем, что текущие тенденции повышенного участия могут со временем измениться, поскольку ситуация с пандемией продолжает развиваться», — заявили в компании.

Однако продажи GTA V в 2020 году побила игра Cyberpunk 2077. В первый день запуска она установила исторический рекорд, собрав свыше миллиона игроков, которые одновременно играли в нее. Однако пользователи сразу же начали жаловаться на техническую сторону игры. После этого компания Sony Interactive Entertainment удалила игру Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и пообещала вернуть за нее деньги игрокам, сообщает телеканал 360.