04 декабря 2023

В ХМАО из-за морозов отменили занятия для учеников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, аллея, холод, зима, погода, деревья в снегу, виды города, мороз
В некоторых населенных пунктах температура опустилась ниже 38 градусов Фото:

В населенных пунктах ХМАО 5 декабря отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,9 до минус 38,3 градуса. Скорость ветра 0-5 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 4-й классы: Нижневартовск, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Вата, Лямина, Сайгатина, Излучинск, Сингапай, Каюкова, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Каркатеевы, Усть-Юган, Сытомино, Чеускино, Угут, Селиярово. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Белоярский, Сургут, Нижние Карыкары, Игрим, Березово, Сосновка, Солнечный, Светлый, Нижнесортымский, Ваховск, Чехломей, Барсово, Белый Яр, Локосово, Шеркалы, Полноват.

В некоторых населенных пунктах температура воздуха опустилась от 34,7 до 38,3 градуса мороза. Все школьники Когалыма, Покачей, Радужного, Руссинской, Новоаганска, Агана и Федоровского останутся дома. Для них актировка объявлена с 1-го по 11-й класс.

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В населенных пунктах ХМАО 5 декабря отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,9 до минус 38,3 градуса. Скорость ветра 0-5 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 4-й классы: Нижневартовск, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Вата, Лямина, Сайгатина, Излучинск, Сингапай, Каюкова, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Каркатеевы, Усть-Юган, Сытомино, Чеускино, Угут, Селиярово. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Белоярский, Сургут, Нижние Карыкары, Игрим, Березово, Сосновка, Солнечный, Светлый, Нижнесортымский, Ваховск, Чехломей, Барсово, Белый Яр, Локосово, Шеркалы, Полноват. В некоторых населенных пунктах температура воздуха опустилась от 34,7 до 38,3 градуса мороза. Все школьники Когалыма, Покачей, Радужного, Руссинской, Новоаганска, Агана и Федоровского останутся дома. Для них актировка объявлена с 1-го по 11-й класс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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