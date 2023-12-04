Низкая безработица в Челябинской области изменила рынок труда. Инфографика

Челябинская КСП: низкая безработица изменила рынок труда

05 декабря 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

В условиях дефицита рабочих рук челябинские кадры стали больше зарабатывать Фото: Игорь Пантин © URA.RU Безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации. «За 11 месяцев 2023 года показатели в сфере челябинской занятости в очередной раз обновили исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных в регионе составило 10,1 тысячи человек. Для сравнения: год назад на 1 декабря было 14 тысяч, а в 2020 году — 75,1 тысячи человек», — подчеркнули в КСП. В результате уровень безработицы составил 0,56% экономически активного населения (в 2022 году было 0,75%, в 2020 году — 4%). Количество вакансий достигло к 1 декабря 49 тысяч (год назад составляло 40 тысяч, в 2020 году — 32,6 тысячи). Коэффициент напряженности на рынке труда, характеризующих число соискателей в службе занятости на одну вакансию, снизился до уровня в 0,25 человека при 0,45 — в 2022 году и 2,44 — в 2020 году. Специалисты сделали из данных ряд выводов. Структура рынка труда изменилась. Кадры не будут становиться в очередь в ответ на любое объявление о приеме сотрудников. Регион и страна переходят к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Компаниям придется увеличивать зарплаты и улучшать условия найма для персонала. Также понадобится повышать производительность труда и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с учебными заведениями. Иначе есть реальный риск потери кадров в пользу конкурентов, раньше осознавших произошедшие трансформации. По данным экономистов, к 2030 году недостаток кадров в экономике достигнет 2 — 4 млн человек, при этом 90% дефицита придется на кадры средней квалификации. Чтобы компенсировать провал, ежегодный прирост производительности труда должен составить 2,4%. Изменение показателей трансформировало рынок труда региона Инфографика: Контрольно-счетная палата Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации. «За 11 месяцев 2023 года показатели в сфере челябинской занятости в очередной раз обновили исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных в регионе составило 10,1 тысячи человек. Для сравнения: год назад на 1 декабря было 14 тысяч, а в 2020 году — 75,1 тысячи человек», — подчеркнули в КСП. В результате уровень безработицы составил 0,56% экономически активного населения (в 2022 году было 0,75%, в 2020 году — 4%). Количество вакансий достигло к 1 декабря 49 тысяч (год назад составляло 40 тысяч, в 2020 году — 32,6 тысячи). Коэффициент напряженности на рынке труда, характеризующих число соискателей в службе занятости на одну вакансию, снизился до уровня в 0,25 человека при 0,45 — в 2022 году и 2,44 — в 2020 году. Специалисты сделали из данных ряд выводов. Структура рынка труда изменилась. Кадры не будут становиться в очередь в ответ на любое объявление о приеме сотрудников. Регион и страна переходят к рынку дорогого труда и дефицитных кадров. Компаниям придется увеличивать зарплаты и улучшать условия найма для персонала. Также понадобится повышать производительность труда и выстраивать долгосрочные партнерские отношения с учебными заведениями. Иначе есть реальный риск потери кадров в пользу конкурентов, раньше осознавших произошедшие трансформации. По данным экономистов, к 2030 году недостаток кадров в экономике достигнет 2 — 4 млн человек, при этом 90% дефицита придется на кадры средней квалификации. Чтобы компенсировать провал, ежегодный прирост производительности труда должен составить 2,4%.