Шумков поручил своим подчиненным возобновить обучение медиков

Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своим подчиненным усилить контроль над медиками и возобновить цикл обучения для работников данной сферы. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«К сожалению, продолжают поступать нарекания на качество оказания медицинской помощи. Поручил коллегам из департамента здравоохранения и аппарата губернатора вернуться к „разбору полетов“ с отработкой обращений граждан через прямую линию в постоянном режиме, а также снова запустить цикл обучения для медицинского персонала», — указано в посте губернатора в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что чиновники заметили отдельные случаи непрофессионализма, в частности хамское поведение медицинского персонала. Ранее, как сообщает Шумков, представители власти ослабили этот контроль из-за коронавируса. С его слов, система тогда работала в условиях высокой нагрузки.

Губернатор Шумков уделяет особое внимание строительскую и ремонту медицинских учреждений. Так власти выделили миллионы рублей на развитие данной сферы. В 2024 году на медицину планируется потратить более трех миллиардов рублей.

Ранее URA.RU писало, что Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России. Жители города имеют возможность пользоваться медицинским обслуживанием самого высокого качества в стране