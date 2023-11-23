Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России

Курган попал в топ-10 городов по качеству медобслуживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители имеют возможность пользоваться медицинским обслуживанием самого высокого качества в стране. Об этом говорится в социологическом исследовании.

«Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец, Нижний Тагил, Новокузнецк», — указано в данных мониторинга , проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2023 года. Исследование проводилось по всей стране.

Курганская область поднялась с последней строчки рейтинга обеспеченности врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. По данным регионального депздрава, больницы стали современнее и привлекательнее, а лечить курганцев приезжают врачи из других регионов.