Курган стал одним из лучших городов по качеству медобслуживания в России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, медицина
Курган попал в топ-10 городов по качеству медобслуживания Фото:

В Кургане жители имеют возможность пользоваться медицинским обслуживанием самого высокого качества в стране. Об этом говорится в социологическом исследовании.

«Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец, Нижний Тагил, Новокузнецк», — указано в данных мониторинга, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2023 года. Исследование проводилось по всей стране.

Курганская область поднялась с последней строчки рейтинга обеспеченности врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. По данным регионального депздрава, больницы стали современнее и привлекательнее, а лечить курганцев приезжают врачи из других регионов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане жители имеют возможность пользоваться медицинским обслуживанием самого высокого качества в стране. Об этом говорится в социологическом исследовании. «Самая высокая оценка качества медицинского обслуживания отмечена в следующих городах: Сочи, Москва, Грозный, Курган, Нижневартовск, Кострома, Махачкала, Череповец, Нижний Тагил, Новокузнецк», — указано в данных мониторинга, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2023 года. Исследование проводилось по всей стране. Курганская область поднялась с последней строчки рейтинга обеспеченности врачами среди регионов России, которую занимала несколько лет. По данным регионального депздрава, больницы стали современнее и привлекательнее, а лечить курганцев приезжают врачи из других регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...