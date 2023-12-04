Приставы ищут свердловчанина, который сказал дочери, что не хотел ее рождения. Видео

05 декабря 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Свердловчанин задолжал более полумиллиона рублей своей дочери и нахамил ей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловские приставы объявили в розыск Дмитрия Фролова, который задолжал по алиментам более полумиллиона рублей. Однажды уже подросшая дочь позвонила ему и попросила забрать к себе, но мужчина нахамил ей и сказал, что вообще не хотел, чтобы она родилась. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Семья распалась еще в 2009 году, почти сразу после рождения дочки […] Однажды иллюзия девочки о том, что мама, которая заставляет делать уроки, плохая, а папа, который не рядом, но очень хороший, разбилась о суровую реальность. Повздорив с мамой из-за ерунды, дочь набрала отцу с желанием переехать к нему. На что отец нахамил девочке, что он не хотел ее рождения в принципе и жить со своим ребенком у него нет ни возможности, ни желания», — рассказывают приставы. Никакого участия в жизни ребенка мужчина не принимал, хотя по судебному приказу обязан был как минимум помогать материально и выплачивать на содержание ребенка ¼ от заработка. Задолженность по алиментам составляет более полумиллиона рублей. Приставы просят сообщать им любую информацию о местонахождении мужчины. По их данным, он может жить в районе Щукино СЗАО в Москве.

Свердловские приставы объявили в розыск Дмитрия Фролова, который задолжал по алиментам более полумиллиона рублей. Однажды уже подросшая дочь позвонила ему и попросила забрать к себе, но мужчина нахамил ей и сказал, что вообще не хотел, чтобы она родилась. Обстоятельства истории URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Семья распалась еще в 2009 году, почти сразу после рождения дочки […] Однажды иллюзия девочки о том, что мама, которая заставляет делать уроки, плохая, а папа, который не рядом, но очень хороший, разбилась о суровую реальность. Повздорив с мамой из-за ерунды, дочь набрала отцу с желанием переехать к нему. На что отец нахамил девочке, что он не хотел ее рождения в принципе и жить со своим ребенком у него нет ни возможности, ни желания», — рассказывают приставы. Никакого участия в жизни ребенка мужчина не принимал, хотя по судебному приказу обязан был как минимум помогать материально и выплачивать на содержание ребенка ¼ от заработка. Задолженность по алиментам составляет более полумиллиона рублей. Приставы просят сообщать им любую информацию о местонахождении мужчины. По их данным, он может жить в районе Щукино СЗАО в Москве.