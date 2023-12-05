РИАН: умер инспектор, виновный в трагедии в шахте «Листвяжная»

Вячеслав Семыкин умер в больнице
новость из сюжетаВ пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие
Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, который был осужден на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная», умер. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Умер где-то в конце ноября в больнице», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости.
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, передает РАПСИ. По данным «Дни.ру», погиб 51 человек. Под землей находилось 285 человек в момент взрыва, в ходе спасательной операции пять сотрудников МЧС погибли.
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