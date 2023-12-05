РИАН: умер инспектор, виновный в трагедии в шахте «Листвяжная»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
Вячеслав Семыкин умер в больнице Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, который был осужден на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная», умер. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Умер где-то в конце ноября в больнице», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, передает РАПСИ. По данным «Дни.ру», погиб 51 человек. Под землей находилось 285 человек в момент взрыва, в ходе спасательной операции пять сотрудников МЧС погибли.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин, который был осужден на три года условно по делу о гибели людей на шахте «Листвяжная», умер. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Умер где-то в конце ноября в больнице», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, передает РАПСИ. По данным «Дни.ру», погиб 51 человек. Под землей находилось 285 человек в момент взрыва, в ходе спасательной операции пять сотрудников МЧС погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...