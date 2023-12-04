04 декабря 2023

Из-за морозов в ЯНАО перестают ходить автобусы

В Новом Уренгое из-за холодов отменили маршрут автобуса №13
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за холодов отменили рейс «Коротчаево-Новый Уренгой» Фото:

Сильные морозы стали причиной отмены автобусного маршрута в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с сильными морозами движение автобусов по маршруту 13 „Коротчаево-Новый Уренгой“ временно прекращено. Информацию по графику движения можно уточнить в диспетчерской службе МУПАТ», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.

Ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщил об изменении расписания нескольких автобусных рейсов в случае усиления морозов. При понижении температуры воздуха до -40 градусов будут отменены некоторые рейсы в Новом Уренгое, Тарко-Сале и Пуровском (ЯНАО).

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Сильные морозы стали причиной отмены автобусного маршрута в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В связи с сильными морозами движение автобусов по маршруту 13 „Коротчаево-Новый Уренгой“ временно прекращено. Информацию по графику движения можно уточнить в диспетчерской службе МУПАТ», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Ранее департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщил об изменении расписания нескольких автобусных рейсов в случае усиления морозов. При понижении температуры воздуха до -40 градусов будут отменены некоторые рейсы в Новом Уренгое, Тарко-Сале и Пуровском (ЯНАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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