04 декабря 2023

В Курганской области местами ожидается -40 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
В Курганскую область придет аномально холодная погода Фото:

В отдельных районах Курганской области ожидается температура воздуха до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал» со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«С 6 по 11 декабря по Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы. 7—9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что что в эти дни температура воздуха будет в диапазоне от -15 до -20 градусов. 6 декабря температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курган на 10 дней придет аномально холодная погода. Пик морозов ожидается 7—12 декабря, днем температура составит -23 — -27 градусов, ночью от -33 до -37 градусов.

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В отдельных районах Курганской области ожидается температура воздуха до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал» со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. «С 6 по 11 декабря по Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы. 7—9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов», — рассказали URA.RU в ведомстве. Сообщается, что что в эти дни температура воздуха будет в диапазоне от -15 до -20 градусов. 6 декабря температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курган на 10 дней придет аномально холодная погода. Пик морозов ожидается 7—12 декабря, днем температура составит -23 — -27 градусов, ночью от -33 до -37 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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