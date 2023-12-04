В Курганской области местами ожидается -40 градусов

В Курганскую область придет аномально холодная погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отдельных районах Курганской области ожидается температура воздуха до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал» со ссылкой на Курганский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«С 6 по 11 декабря по Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы. 7—9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сообщается, что что в эти дни температура воздуха будет в диапазоне от -15 до -20 градусов. 6 декабря температура воздуха будет ниже нормы на 7-9 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в Курган на 10 дней придет аномально холодная погода. Пик морозов ожидается 7—12 декабря, днем температура составит -23 — -27 градусов, ночью от -33 до -37 градусов.