04 декабря 2023

В Кургане умер гендиректор предприятия, отвечающего за лифты

Умер гендиректор Курганлифта Николай Голендухин
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане умер гендиректор ООО «Курганлифт» Николай Голендухин Фото:

В Кургане умер гендиректор ООО «Курганлифт» Николай Голендухин. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Ушел из жизни Николай Александрович Голендухин — генеральный директор ООО „Курганлифт“, мудрый руководитель, любящий супруг, отец и дедушка, заботливый семьянин, добрый, отзывчивый человек. Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича Голендухина», — указано в сообщении.

Николай Голендухин родился 21 декабря 1956 года в деревне Никитино Щучанского района. Он окончил ПТУ №12 по специальности «Ремонт сложной бытовой техники». Голендухин работал на «Курганприборе», и в СУ «Челябинсклифтремонт», где трудился электромехаником по лифтам. Отучившись в Курганском строительном техникуме и Тюменской сельскохозяйственной академии он в 2000 году возглавил ООО «Курганлифт» и более 20-ти лет оставался его бессменным руководителем. Николая Александровича вспоминают как грамотного специалиста, а также как чуткого и отзывчивого руководителя.

Николай Голендухин возглавлял ООО «Курганлифт» более 20 лет
Николай Голендухин возглавлял ООО «Курганлифт» более 20 лет
Фото:

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В Кургане умер гендиректор ООО «Курганлифт» Николай Голендухин. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Ушел из жизни Николай Александрович Голендухин — генеральный директор ООО „Курганлифт“, мудрый руководитель, любящий супруг, отец и дедушка, заботливый семьянин, добрый, отзывчивый человек. Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича Голендухина», — указано в сообщении. Николай Голендухин родился 21 декабря 1956 года в деревне Никитино Щучанского района. Он окончил ПТУ №12 по специальности «Ремонт сложной бытовой техники». Голендухин работал на «Курганприборе», и в СУ «Челябинсклифтремонт», где трудился электромехаником по лифтам. Отучившись в Курганском строительном техникуме и Тюменской сельскохозяйственной академии он в 2000 году возглавил ООО «Курганлифт» и более 20-ти лет оставался его бессменным руководителем. Николая Александровича вспоминают как грамотного специалиста, а также как чуткого и отзывчивого руководителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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