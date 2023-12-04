В Кургане умер гендиректор предприятия, отвечающего за лифты

Умер гендиректор Курганлифта Николай Голендухин

05 декабря 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

В Кургане умер гендиректор ООО «Курганлифт» Николай Голендухин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане умер гендиректор ООО «Курганлифт» Николай Голендухин. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Ушел из жизни Николай Александрович Голендухин — генеральный директор ООО „Курганлифт“, мудрый руководитель, любящий супруг, отец и дедушка, заботливый семьянин, добрый, отзывчивый человек. Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича Голендухина», — указано в сообщении. Николай Голендухин родился 21 декабря 1956 года в деревне Никитино Щучанского района. Он окончил ПТУ №12 по специальности «Ремонт сложной бытовой техники». Голендухин работал на «Курганприборе», и в СУ «Челябинсклифтремонт», где трудился электромехаником по лифтам. Отучившись в Курганском строительном техникуме и Тюменской сельскохозяйственной академии он в 2000 году возглавил ООО «Курганлифт» и более 20-ти лет оставался его бессменным руководителем. Николая Александровича вспоминают как грамотного специалиста, а также как чуткого и отзывчивого руководителя. Николай Голендухин возглавлял ООО «Курганлифт» более 20 лет Фото: сайт администрации Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/921/1189766/

В Кургане умер гендиректор ООО «Курганлифт» Николай Голендухин. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Ушел из жизни Николай Александрович Голендухин — генеральный директор ООО „Курганлифт“, мудрый руководитель, любящий супруг, отец и дедушка, заботливый семьянин, добрый, отзывчивый человек. Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича Голендухина», — указано в сообщении. Николай Голендухин родился 21 декабря 1956 года в деревне Никитино Щучанского района. Он окончил ПТУ №12 по специальности «Ремонт сложной бытовой техники». Голендухин работал на «Курганприборе», и в СУ «Челябинсклифтремонт», где трудился электромехаником по лифтам. Отучившись в Курганском строительном техникуме и Тюменской сельскохозяйственной академии он в 2000 году возглавил ООО «Курганлифт» и более 20-ти лет оставался его бессменным руководителем. Николая Александровича вспоминают как грамотного специалиста, а также как чуткого и отзывчивого руководителя.