Тюменец Федор Трубин не прошел в суперфинал шоу «Суперниндзя» на СТС

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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, воркаут, тренировка
На третьей контрольной точке Федор не удержал равновесие Фото:

Тюменский спортсмен и воркаут-тренер Федор Трубин не прошел полосу препятствий во время финальных испытаний в шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Заминка случилась на третьей контрольной точке трассы в Минеральных водах. Равновесие Федор потерял, так как поторопился во время прыжка в коридор, где должен был пройти, цепляясь ногами за стены.

«У Федора был хороший старт, но вот она цена спешки. Первое препятствие было неплохим, но на третьей контрольной точке он потерял равновесие и отпрыгнул назад, а у нас так нельзя», — сообщили комментаторы во время эфира.

В шоу «Суперниндзя» остается еще один участник из Тюмени Сергей Девляшов. Он прошел в суперфинал.

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Тюменский спортсмен и воркаут-тренер Федор Трубин не прошел полосу препятствий во время финальных испытаний в шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Заминка случилась на третьей контрольной точке трассы в Минеральных водах. Равновесие Федор потерял, так как поторопился во время прыжка в коридор, где должен был пройти, цепляясь ногами за стены. «У Федора был хороший старт, но вот она цена спешки. Первое препятствие было неплохим, но на третьей контрольной точке он потерял равновесие и отпрыгнул назад, а у нас так нельзя», — сообщили комментаторы во время эфира. В шоу «Суперниндзя» остается еще один участник из Тюмени Сергей Девляшов. Он прошел в суперфинал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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