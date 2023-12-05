Тюменец Федор Трубин не прошел в суперфинал шоу «Суперниндзя» на СТС

05 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

На третьей контрольной точке Федор не удержал равновесие Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменский спортсмен и воркаут-тренер Федор Трубин не прошел полосу препятствий во время финальных испытаний в шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Заминка случилась на третьей контрольной точке трассы в Минеральных водах. Равновесие Федор потерял, так как поторопился во время прыжка в коридор, где должен был пройти, цепляясь ногами за стены. «У Федора был хороший старт, но вот она цена спешки. Первое препятствие было неплохим, но на третьей контрольной точке он потерял равновесие и отпрыгнул назад, а у нас так нельзя», — сообщили комментаторы во время эфира. В шоу «Суперниндзя» остается еще один участник из Тюмени Сергей Девляшов. Он прошел в суперфинал.

Тюменский спортсмен и воркаут-тренер Федор Трубин не прошел полосу препятствий во время финальных испытаний в шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Заминка случилась на третьей контрольной точке трассы в Минеральных водах. Равновесие Федор потерял, так как поторопился во время прыжка в коридор, где должен был пройти, цепляясь ногами за стены. «У Федора был хороший старт, но вот она цена спешки. Первое препятствие было неплохим, но на третьей контрольной точке он потерял равновесие и отпрыгнул назад, а у нас так нельзя», — сообщили комментаторы во время эфира. В шоу «Суперниндзя» остается еще один участник из Тюмени Сергей Девляшов. Он прошел в суперфинал.