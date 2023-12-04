Тюменских перевозчиков наказали за срывы рейсов

Тюменских перевозчиков «Авто-700» и «Сибавтотранс» оштрафовали на 53 и 2,6 тысячи рублей за срывы рейсов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Управление автомобильных дорог обратилось в суд с серией заявлений о взыскании с перевозчиков штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением ими государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом <…> суд удовлетворил требования, взыскав штрафные санкции с ООО „Авто-700“ в заявленном размере 53 374, 96 рубля и с ООО „Сибавтотранс“ частично в размере 2666,09 рублей», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перевозчики из-за непогоды и пробок отстают от расписания. Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа.
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