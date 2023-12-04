04 декабря 2023

Тюменских перевозчиков наказали за срывы рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание автобуса
Компании оштрафовали на 53 и 2,6 тысячи рублей Фото:

Тюменских перевозчиков «Авто-700» и «Сибавтотранс» оштрафовали на 53 и 2,6 тысячи рублей за срывы рейсов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Управление автомобильных дорог обратилось в суд с серией заявлений о взыскании с перевозчиков штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением ими государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом <…> суд удовлетворил требования, взыскав штрафные санкции с ООО „Авто-700“ в заявленном размере 53 374, 96 рубля и с ООО „Сибавтотранс“ частично в размере 2666,09 рублей», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перевозчики из-за непогоды и пробок отстают от расписания. Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа.

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Тюменских перевозчиков «Авто-700» и «Сибавтотранс» оштрафовали на 53 и 2,6 тысячи рублей за срывы рейсов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Управление автомобильных дорог обратилось в суд с серией заявлений о взыскании с перевозчиков штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением ими государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом <…> суд удовлетворил требования, взыскав штрафные санкции с ООО „Авто-700“ в заявленном размере 53 374, 96 рубля и с ООО „Сибавтотранс“ частично в размере 2666,09 рублей», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перевозчики из-за непогоды и пробок отстают от расписания. Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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