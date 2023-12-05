Правительство РФ улучшит условия городской среды

Кабмин предпринимает меры по улучшению городской среды. Для этого было расширено число участников региональных программ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«С 2024 года российские наукограды станут постоянными участниками региональных программ формирования комфортной городской среды», — говорится в заявлении кабмина. Стенограмма документа опубликована на сайте правительства. Данная мера будет способствовать наукоградам в использовании федерального финансирования. Оно предоставляется регионам в виде субсидий на развитие городских территорий и соответствующей инфраструктуры.
Кроме того, правительство продолжает работу в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект включает в себя улучшение качества условий общественных и дворовых территорий. В ходе благоустройства территорий работа ведется в парках, скверах, аллеях, пешеходных зонах.
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