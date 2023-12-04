Где курганцы могут покататься на лыжах

Курганцев отправляют кататься на лыжах на местные базы отдыха

Власти отправляют курганцев отдыхать внутри области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы. Власти отмечают, что данные места после улучшения подходят для снежных развлечений, в частности для лыжных прогулок. Об этом сообщается на официальном сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«Кататься в Березовой роще в Далматово на лыжах — тоже добрая традиция. Однако после благоустройства, делать это стало комфортнее. Роща и вовсе превратилась в полноценный эко-парк, притягивающий жителей и туристов. С 2021 года благоустроен в рамках конкурса „Малые города и исторические поселения“», — указано на сайте департамента.

Сообщается, что склон для катания есть и на Пчелкиной горе в Куртамыше. Чиновники отмечают, что там установили удобную лестницу для подъема и обновили рекреационную зону. Также сотрудники департамента ЖКХ рекомендуют для снежных развлечений Парк Победы в селе Целинное. Со слов чиновников, после благоустройства место стало многофункциональным.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали установка главной новогодней елки. Тогда на площадь имени Ленина (рядом с администрацией города) привезли каркас.