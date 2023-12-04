04 декабря 2023

Где курганцы могут покататься на лыжах

Курганцев отправляют кататься на лыжах на местные базы отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сноубордистов СШОР "Центр спортивной подготовки "Хлебниково". Москва, горные лыжи, зимние виды спорта, катание с гор
Власти отправляют курганцев отдыхать внутри области Фото:

Курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы. Власти отмечают, что данные места после улучшения подходят для снежных развлечений, в частности для лыжных прогулок. Об этом сообщается на официальном сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«Кататься в Березовой роще в Далматово на лыжах — тоже добрая традиция. Однако после благоустройства, делать это стало комфортнее. Роща и вовсе превратилась в полноценный эко-парк, притягивающий жителей и туристов. С 2021 года благоустроен в рамках конкурса „Малые города и исторические поселения“», — указано на сайте департамента.

Сообщается, что склон для катания есть и на Пчелкиной горе в Куртамыше. Чиновники отмечают, что там установили удобную лестницу для подъема и обновили рекреационную зону. Также сотрудники департамента ЖКХ рекомендуют для снежных развлечений Парк Победы в селе Целинное. Со слов чиновников, после благоустройства место стало многофункциональным.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали установка главной новогодней елки. Тогда на площадь имени Ленина (рядом с администрацией города) привезли каркас.

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Курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы. Власти отмечают, что данные места после улучшения подходят для снежных развлечений, в частности для лыжных прогулок. Об этом сообщается на официальном сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. «Кататься в Березовой роще в Далматово на лыжах — тоже добрая традиция. Однако после благоустройства, делать это стало комфортнее. Роща и вовсе превратилась в полноценный эко-парк, притягивающий жителей и туристов. С 2021 года благоустроен в рамках конкурса „Малые города и исторические поселения“», — указано на сайте департамента. Сообщается, что склон для катания есть и на Пчелкиной горе в Куртамыше. Чиновники отмечают, что там установили удобную лестницу для подъема и обновили рекреационную зону. Также сотрудники департамента ЖКХ рекомендуют для снежных развлечений Парк Победы в селе Целинное. Со слов чиновников, после благоустройства место стало многофункциональным. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали установка главной новогодней елки. Тогда на площадь имени Ленина (рядом с администрацией города) привезли каркас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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