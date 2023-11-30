В Кургане устанавливают главную елку города
На площади имени Ленина в Кургане началась установка главной городской елки. Об этом сообщила администрация города в своих соцсетях.
«На центральную площадь привезли каркас для будущей елки», — рассказала пресс-служба мэрии в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Рабочие проводят монтаж конструкции.
После установки каркас украсят сосновыми ветками. Их соберут с 600 деревьев. Затем елку будут украшать.
Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии пообещали салют на Новый год. Однако позже губернатор Вадим Шумков раскритиковал планы устроить новогодний фейерверк.
В Кургане начали установку новогодней елки
Рабочие ставят каркас елки на центральной площади Кургана
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