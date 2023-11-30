В Кургане началась установка главной новогодней елки. Фото, видео

01 декабря 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В Кургане устанавливают главную елку города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На площади имени Ленина в Кургане началась установка главной городской елки. Об этом сообщила администрация города в своих соцсетях. «На центральную площадь привезли каркас для будущей елки», — рассказала пресс-служба мэрии в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Рабочие проводят монтаж конструкции. После установки каркас украсят сосновыми ветками. Их соберут с 600 деревьев. Затем елку будут украшать. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии пообещали салют на Новый год. Однако позже губернатор Вадим Шумков раскритиковал планы устроить новогодний фейерверк. В Кургане начали установку новогодней елки фото: VK Город Курган https://vk.com/kurgancityru?z=photo-69217442_457288793%2Fwall-69217442_55022 Рабочие ставят каркас елки на центральной площади Кургана фото: VK Город Курган https://vk.com/kurgancityru?z=photo-69217442_457288790%2Fwall-69217442_55022

На площади имени Ленина в Кургане началась установка главной городской елки. Об этом сообщила администрация города в своих соцсетях. «На центральную площадь привезли каркас для будущей елки», — рассказала пресс-служба мэрии в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Рабочие проводят монтаж конструкции. После установки каркас украсят сосновыми ветками. Их соберут с 600 деревьев. Затем елку будут украшать. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии пообещали салют на Новый год. Однако позже губернатор Вадим Шумков раскритиковал планы устроить новогодний фейерверк.