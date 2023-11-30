30 ноября 2023

В Кургане началась установка главной новогодней елки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка новогодней ёлки на центральной площади. Курган , памятник ленину, установка елки, подьемник
В Кургане устанавливают главную елку города Фото:

На площади имени Ленина в Кургане началась установка главной городской елки. Об этом сообщила администрация города в своих соцсетях.

«На центральную площадь привезли каркас для будущей елки», — рассказала пресс-служба мэрии в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Рабочие проводят монтаж конструкции.

После установки каркас украсят сосновыми ветками. Их соберут с 600 деревьев. Затем елку будут украшать.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии пообещали салют на Новый год. Однако позже губернатор Вадим Шумков раскритиковал планы устроить новогодний фейерверк.

В Кургане начали установку новогодней елки
В Кургане начали установку новогодней елки
Рабочие ставят каркас елки на центральной площади Кургана
Рабочие ставят каркас елки на центральной площади Кургана

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На площади имени Ленина в Кургане началась установка главной городской елки. Об этом сообщила администрация города в своих соцсетях. «На центральную площадь привезли каркас для будущей елки», — рассказала пресс-служба мэрии в своем паблике соцсети «ВКонтакте». Рабочие проводят монтаж конструкции. После установки каркас украсят сосновыми ветками. Их соберут с 600 деревьев. Затем елку будут украшать. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии пообещали салют на Новый год. Однако позже губернатор Вадим Шумков раскритиковал планы устроить новогодний фейерверк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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