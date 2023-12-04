04 декабря 2023

Главврач раскрыл особенности вспышки заболеваемости ОРВИ и коронавируса в Сургуте

В Сургуте ежедневно регистрируют 130 пациентов, заболевших коронавирусом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, высокая температура, covid19, коронавирус, ковид, противовирусное средство, COVID-19, жаропонижающие, парацетомол
В Сургуте увеличилось количество заболевших коронавирусом пациентов до 130 человек в день Фото:

В Сургуте (ХМАО) медики продолжают отслеживать динамику роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В декабре ежедневно регистрируют 130 заболевших коронавирусом пациентов, а в сентябре количество заболевших составляло лишь 50 человек в неделю. Об особенностях эпидобстановки в городе URA.RU сообщил главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов.

«На сегодняшний день ситуация для этого периода года типично напряженная по вирусной инфекции. В ноябре мы наблюдали у пациентов аденовирусную и риновирусную инфекции, а в декабре увеличилось количество заболеваемости коронавирусной инфекции. В Сургуте ежедневно регистрируем 130 человек с коронавирусной инфекцией, но на деле их больше, однако не все обращаются в поликлинику», — рассказал Слепов.

Главврач пояснил, что для текущего подъема заболеваемости коронавирусом не характерна тяжелая степень. «Данный подъем коронавирусной инфекции характеризуется не очень тяжелым течением. В Сургуте сегодня официально находятся под наблюдением в амбулаторном звене порядка 1 500 человек, из них 30 лежат в госпитале», — добавил Слепов.

Точный штамм коронавируса пока неизвестен, однако медики полагают, что это «пирола». Среди характерных признаков заболевания коронавирусной инфекцией отмечают осиплость голоса и заложенность носа.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале осени в Сургуте зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Тогда рост заболеваемости связали с началом учебного года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) медики продолжают отслеживать динамику роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В декабре ежедневно регистрируют 130 заболевших коронавирусом пациентов, а в сентябре количество заболевших составляло лишь 50 человек в неделю. Об особенностях эпидобстановки в городе URA.RU сообщил главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов. «На сегодняшний день ситуация для этого периода года типично напряженная по вирусной инфекции. В ноябре мы наблюдали у пациентов аденовирусную и риновирусную инфекции, а в декабре увеличилось количество заболеваемости коронавирусной инфекции. В Сургуте ежедневно регистрируем 130 человек с коронавирусной инфекцией, но на деле их больше, однако не все обращаются в поликлинику», — рассказал Слепов. Главврач пояснил, что для текущего подъема заболеваемости коронавирусом не характерна тяжелая степень. «Данный подъем коронавирусной инфекции характеризуется не очень тяжелым течением. В Сургуте сегодня официально находятся под наблюдением в амбулаторном звене порядка 1 500 человек, из них 30 лежат в госпитале», — добавил Слепов. Точный штамм коронавируса пока неизвестен, однако медики полагают, что это «пирола». Среди характерных признаков заболевания коронавирусной инфекцией отмечают осиплость голоса и заложенность носа. Ранее URA.RU сообщало, что в начале осени в Сургуте зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Тогда рост заболеваемости связали с началом учебного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...