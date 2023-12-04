Главврач раскрыл особенности вспышки заболеваемости ОРВИ и коронавируса в Сургуте

В Сургуте ежедневно регистрируют 130 пациентов, заболевших коронавирусом

05 декабря 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

В Сургуте увеличилось количество заболевших коронавирусом пациентов до 130 человек в день Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) медики продолжают отслеживать динамику роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В декабре ежедневно регистрируют 130 заболевших коронавирусом пациентов, а в сентябре количество заболевших составляло лишь 50 человек в неделю. Об особенностях эпидобстановки в городе URA.RU сообщил главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов. «На сегодняшний день ситуация для этого периода года типично напряженная по вирусной инфекции. В ноябре мы наблюдали у пациентов аденовирусную и риновирусную инфекции, а в декабре увеличилось количество заболеваемости коронавирусной инфекции. В Сургуте ежедневно регистрируем 130 человек с коронавирусной инфекцией, но на деле их больше, однако не все обращаются в поликлинику», — рассказал Слепов. Главврач пояснил, что для текущего подъема заболеваемости коронавирусом не характерна тяжелая степень. «Данный подъем коронавирусной инфекции характеризуется не очень тяжелым течением. В Сургуте сегодня официально находятся под наблюдением в амбулаторном звене порядка 1 500 человек, из них 30 лежат в госпитале», — добавил Слепов. Точный штамм коронавируса пока неизвестен, однако медики полагают, что это «пирола». Среди характерных признаков заболевания коронавирусной инфекцией отмечают осиплость голоса и заложенность носа. Ранее URA.RU сообщало, что в начале осени в Сургуте зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Тогда рост заболеваемости связали с началом учебного года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) медики продолжают отслеживать динамику роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. В декабре ежедневно регистрируют 130 заболевших коронавирусом пациентов, а в сентябре количество заболевших составляло лишь 50 человек в неделю. Об особенностях эпидобстановки в городе URA.RU сообщил главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1 Максим Слепов. «На сегодняшний день ситуация для этого периода года типично напряженная по вирусной инфекции. В ноябре мы наблюдали у пациентов аденовирусную и риновирусную инфекции, а в декабре увеличилось количество заболеваемости коронавирусной инфекции. В Сургуте ежедневно регистрируем 130 человек с коронавирусной инфекцией, но на деле их больше, однако не все обращаются в поликлинику», — рассказал Слепов. Главврач пояснил, что для текущего подъема заболеваемости коронавирусом не характерна тяжелая степень. «Данный подъем коронавирусной инфекции характеризуется не очень тяжелым течением. В Сургуте сегодня официально находятся под наблюдением в амбулаторном звене порядка 1 500 человек, из них 30 лежат в госпитале», — добавил Слепов. Точный штамм коронавируса пока неизвестен, однако медики полагают, что это «пирола». Среди характерных признаков заболевания коронавирусной инфекцией отмечают осиплость голоса и заложенность носа. Ранее URA.RU сообщало, что в начале осени в Сургуте зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Тогда рост заболеваемости связали с началом учебного года.