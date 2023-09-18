Медики Сургута зафиксировали в городе вспышку заболеваемости

В Сургуте заболеваемость ОРВИ и коронавирусом выросла на 60%

Сургутяне стали на 60% чаще болеть, в сравнении с прошлой неделей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) медики зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост составил более 60%. Об эпидобстановке URA.RU сообщила главврач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Любовь Колесникова.

«По Сургуту в динамике растет заболеваемость ОРВИ. Если сравнивать прошлую неделю с предыдущей, общий рост заболеваемости — более чем 60%. Основной прирост отмечен у детского населения. Взрослые составляют лишь треть заболевших. На начало этой недели зарегистрировано около 6 тысяч активно больных ОРВИ. Случаи гриппа единичны. Также по Сургуту за прошлую неделю зарегистрировано чуть больше 50 заболевших коронавирусом», — рассказала корреспонденту агентства во время брифинга Колесникова.

Главврач поликлиники отметила, что в начале учебного года всегда отмечается рост заболеваемости. Чаще всего сейчас встречается вирус гриппа А. Также Колесникова рассказала, что вакцинацию планируют провести препаратами отечественного производства — «Совигрипп», «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри». На данный момент план по вакцинированию от гриппа в Сургуте выполнен на 22%.

Вакцина против COVID-19 «Спутник Лайт» (однокомпонентная) для взрослых также получена, детская еще не поступила. Главврач заверила журналистов о том, что массовой вакцинации не планируется, и прививки будут ставить лишь гражданам, находящимся в группе риска.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова решила вернуть в медицинские учреждения региона обязательный масочный режим с 22 сентября. Такие меры в правительстве округа приняты из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом и сезонными ОРВИ.