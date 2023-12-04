04 декабря 2023

В челябинском микрорайоне Чурилово новая детская поликлиника появится в 2024 году

В Челябинске в Чурилово детская поликлиника заработает в I квартале 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника в Чурилово на 2-й Эльтонской начнет работу в 1 квартале 2024 года Фото:

В микрорайоне Чурилово новая детская поликлиника начнет свою работу в 1 квартале 2024 года. Об этом 5 декабря в ходе прямой линии заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня приобретены два объекта: на улице 2-й Эльтонской и на улице Конструктора Духова. Первый объект начнет работать уже в первом квартале 2024 года», — сообщил во время прямой линии губернатор.

Как отметил губернатор, параллельно ведутся работы над подразделением детской поликлиники на улице Конструктора Духова. Идет ремонт, устанавливается оборудование, готовится к работе медперсонал.

На данный момент в большом микрорайоне Чурилово единственная детская поликлиника закрыта на ремонт. Жители микрорайона жалуются на полное отсутствие детской больницы, а также на то, что сесть на транспорт, чтобы отвести ребенка вовремя к врачу практически невозможно. По их словам, в поликлинике, расположенной по адресу Марченко, 21, тесно и сложно записаться на прием.

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В микрорайоне Чурилово новая детская поликлиника начнет свою работу в 1 квартале 2024 года. Об этом 5 декабря в ходе прямой линии заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Сегодня приобретены два объекта: на улице 2-й Эльтонской и на улице Конструктора Духова. Первый объект начнет работать уже в первом квартале 2024 года», — сообщил во время прямой линии губернатор. Как отметил губернатор, параллельно ведутся работы над подразделением детской поликлиники на улице Конструктора Духова. Идет ремонт, устанавливается оборудование, готовится к работе медперсонал. На данный момент в большом микрорайоне Чурилово единственная детская поликлиника закрыта на ремонт. Жители микрорайона жалуются на полное отсутствие детской больницы, а также на то, что сесть на транспорт, чтобы отвести ребенка вовремя к врачу практически невозможно. По их словам, в поликлинике, расположенной по адресу Марченко, 21, тесно и сложно записаться на прием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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