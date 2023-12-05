Сбербанк попал под раздачу ФАС из-за навязывания услуг

ФАС возбудила дело в отношении «Сбербанка» из-за навязывания услуг
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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
В ФАС отметили, что «Домклик Плюс» навязывает собственные услуги Фото:

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» из-за навязывания услуг «Домклик Плюс». Об этом сообщили в ведомстве.

«Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ФАС РФ граждане отправили жалобу о навязывании пакета услуг от «Домклик Плюс». По данным ведомства, если вина будет доказана, то компании будут платить штраф.

Ранее ФАС оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Также ведомство оштрафовало ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение.

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ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» из-за навязывания услуг «Домклик Плюс». Об этом сообщили в ведомстве. «Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ФАС РФ граждане отправили жалобу о навязывании пакета услуг от «Домклик Плюс». По данным ведомства, если вина будет доказана, то компании будут платить штраф. Ранее ФАС оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Также ведомство оштрафовало ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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