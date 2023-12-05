Общество Сбербанк попал под раздачу ФАС из-за навязывания услуг ФАС возбудила дело в отношении «Сбербанка» из-за навязывания услуг 05 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 + В ФАС отметили, что «Домклик Плюс» навязывает собственные услуги Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» из-за навязывания услуг «Домклик Плюс». Об этом сообщили в ведомстве. «Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ФАС РФ граждане отправили жалобу о навязывании пакета услуг от «Домклик Плюс». По данным ведомства, если вина будет доказана, то компании будут платить штраф. Ранее ФАС оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Также ведомство оштрафовало ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение. ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» из-за навязывания услуг «Домклик Плюс». Об этом сообщили в ведомстве. «Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ФАС РФ граждане отправили жалобу о навязывании пакета услуг от «Домклик Плюс». По данным ведомства, если вина будет доказана, то компании будут платить штраф. Ранее ФАС оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» из-за ложной рекламы на телевидении об акциях пенсионерам. Также ведомство оштрафовало ПАО «Сбербанк России» на 600 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе и введение потребителей в заблуждение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям