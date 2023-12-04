04 декабря 2023

Зама губернатора ЯНАО Гаранина согласовали в должности. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Андрей Гаранин дольше своих коллег оставался исполняющим обязанности зама губернатора Фото:

Заместитель губернатора ЯНАО, курирующий вопросы физкультуры, спорта, гражданской защиты и пожарной безопасности, а также экологии и природных ресурсов, Андрей Гаранин окончательно утвержден в должности. Об этом рассказали URA.RU инсайдеры в политэлитах региона.

«Кандидатуру Андрея Гаранина согласовали во всех инстанциях, в должности он утвержден. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в документах и на сайтах государственных структур ЯНАО», — рассказали собеседники.

При этом на официальном сайте правительства региона, зам губернатора все еще обозначен как «исполняющий обязанности». В пресс-службе окружного правительства, тем не менее, сообщение источников агентства подтвердили.

Ранее URA.RU рассказывало, что Гаранин вошел в обновленный губернатором Дмитрием Артюховым состав окружного правительства. Согласования с федеральными структурами, при этом, растянулись на пару месяцев. До июня 2023 года чиновник возглавлял администрацию города Губкинского.

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Заместитель губернатора ЯНАО, курирующий вопросы физкультуры, спорта, гражданской защиты и пожарной безопасности, а также экологии и природных ресурсов, Андрей Гаранин окончательно утвержден в должности. Об этом рассказали URA.RU инсайдеры в политэлитах региона. «Кандидатуру Андрея Гаранина согласовали во всех инстанциях, в должности он утвержден. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в документах и на сайтах государственных структур ЯНАО», — рассказали собеседники. При этом на официальном сайте правительства региона, зам губернатора все еще обозначен как «исполняющий обязанности». В пресс-службе окружного правительства, тем не менее, сообщение источников агентства подтвердили. Ранее URA.RU рассказывало, что Гаранин вошел в обновленный губернатором Дмитрием Артюховым состав окружного правительства. Согласования с федеральными структурами, при этом, растянулись на пару месяцев. До июня 2023 года чиновник возглавлял администрацию города Губкинского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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