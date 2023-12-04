Зама губернатора ЯНАО Гаранина согласовали в должности. Инсайд

05 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин дольше своих коллег оставался исполняющим обязанности зама губернатора Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Заместитель губернатора ЯНАО, курирующий вопросы физкультуры, спорта, гражданской защиты и пожарной безопасности, а также экологии и природных ресурсов, Андрей Гаранин окончательно утвержден в должности. Об этом рассказали URA.RU инсайдеры в политэлитах региона. «Кандидатуру Андрея Гаранина согласовали во всех инстанциях, в должности он утвержден. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в документах и на сайтах государственных структур ЯНАО», — рассказали собеседники. При этом на официальном сайте правительства региона, зам губернатора все еще обозначен как «исполняющий обязанности». В пресс-службе окружного правительства, тем не менее, сообщение источников агентства подтвердили. Ранее URA.RU рассказывало, что Гаранин вошел в обновленный губернатором Дмитрием Артюховым состав окружного правительства. Согласования с федеральными структурами, при этом, растянулись на пару месяцев. До июня 2023 года чиновник возглавлял администрацию города Губкинского.

Заместитель губернатора ЯНАО, курирующий вопросы физкультуры, спорта, гражданской защиты и пожарной безопасности, а также экологии и природных ресурсов, Андрей Гаранин окончательно утвержден в должности. Об этом рассказали URA.RU инсайдеры в политэлитах региона. «Кандидатуру Андрея Гаранина согласовали во всех инстанциях, в должности он утвержден. В настоящее время вносятся соответствующие изменения в документах и на сайтах государственных структур ЯНАО», — рассказали собеседники. При этом на официальном сайте правительства региона, зам губернатора все еще обозначен как «исполняющий обязанности». В пресс-службе окружного правительства, тем не менее, сообщение источников агентства подтвердили. Ранее URA.RU рассказывало, что Гаранин вошел в обновленный губернатором Дмитрием Артюховым состав окружного правительства. Согласования с федеральными структурами, при этом, растянулись на пару месяцев. До июня 2023 года чиновник возглавлял администрацию города Губкинского.