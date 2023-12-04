04 декабря 2023

В Тюмени продлили арест отцу и сыну, которые изнасиловали 9-летнюю девочку

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Причастность тюменцев к преступлению подтверждается медэкспертизами Фото:

В Тюмени суд продлили арест отцу и сыну, которые обвиняются в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам — отцу и сыну, уроженцам села Армизонское Тюменской области, которые обвиняются в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенном группой лиц <…> По постановлению суда мужчины будут содержаться под стражей по 22 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда обвиняемые изнасиловали 9-летнюю девочку. Вину мужчины не признали. Однако их причастность к преступлению подтверждается медэкспертизами.

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В Тюмени суд продлили арест отцу и сыну, которые обвиняются в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам — отцу и сыну, уроженцам села Армизонское Тюменской области, которые обвиняются в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенном группой лиц <…> По постановлению суда мужчины будут содержаться под стражей по 22 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда обвиняемые изнасиловали 9-летнюю девочку. Вину мужчины не признали. Однако их причастность к преступлению подтверждается медэкспертизами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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