В Тюмени продлили арест отцу и сыну, которые изнасиловали 9-летнюю девочку

05 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Причастность тюменцев к преступлению подтверждается медэкспертизами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени суд продлили арест отцу и сыну, которые обвиняются в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам — отцу и сыну, уроженцам села Армизонское Тюменской области, которые обвиняются в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенном группой лиц <…> По постановлению суда мужчины будут содержаться под стражей по 22 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда обвиняемые изнасиловали 9-летнюю девочку. Вину мужчины не признали. Однако их причастность к преступлению подтверждается медэкспертизами.

В Тюмени суд продлили арест отцу и сыну, которые обвиняются в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам — отцу и сыну, уроженцам села Армизонское Тюменской области, которые обвиняются в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенном группой лиц <…> По постановлению суда мужчины будут содержаться под стражей по 22 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Известно, что инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда обвиняемые изнасиловали 9-летнюю девочку. Вину мужчины не признали. Однако их причастность к преступлению подтверждается медэкспертизами.