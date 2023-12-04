В Тюмени продлили арест отцу и сыну, которые изнасиловали 9-летнюю девочку

В Тюмени суд продлили арест отцу и сыну, которые обвиняются в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам — отцу и сыну, уроженцам села Армизонское Тюменской области, которые обвиняются в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенном группой лиц <…> По постановлению суда мужчины будут содержаться под стражей по 22 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
Известно, что инцидент произошел в мае 2023 года. Тогда обвиняемые изнасиловали 9-летнюю девочку. Вину мужчины не признали. Однако их причастность к преступлению подтверждается медэкспертизами.
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