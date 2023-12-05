Водитель вахтового автобуса «дочки» «Роснефти» избежал штрафа за ДТП

Вахтовый автобус «Самотлорнефтегаза» столкнулся с грузовым автомобилем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель подрядчика «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти») — транспортной компании «Черногоравтотранс» избежал штрафа за аварию с участием вахтового автобуса. В документах на сайте Нижневартовского суда указано, что работодатель пытался взыскать с шофера более 300 тысяч рублей.

«ООО „Черногоравтотранс“ обратилось в Нижневартовский городской суд с иском к своему сотруднику о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей: 300 000 рублей и госпошлину 6 200 рублей. Суд отказал предприятию в удовлетворении исковых требований», — указано в документах суда.

Водитель управлял вахтовым автобусом, который вез сотрудников нефтяной компании «Самотлорнефтегаз» с автостанции Нижневартовска на Самотлорское месторождение и столкнулся с тягачом. После аварии нефтяникам пришлось добираться до места работы на попутном автобусе. Заказчик перевозок -«Самотлорнефтегаз» направил в «Черногоравтотранс» претензию о нарушении условий договора и потребовал 300 рублей штрафа. Руководство транспортного предприятия решило взыскать эти деньги с водителя автобуса, но не сумело доказать в суде, что происшествие нанесло ущерб организации.

Агентство направило в «Черногоравтотранс» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вахтовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем «Урал» на трассе Нижневартовск — Радужный. В аварии пострадал один пассажир: его ногу зажало между сидений.