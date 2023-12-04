04 декабря 2023

Теодор Курентзис и Евгений Панфилов стали героями книги пермского критика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перед концертом дирижера Теодора Курентзиса в филармонии. Екатеринбург, курентзис теодор
Теодору Курентзису посвящены отдельные главы книги Фото:

Книга пермского и свердловского музыковеда и театрального критика Ларисы Барыкиной «Театр и музыка всегда в диалоге» вышла в свет. В сборнике собраны тексты автора разных лет, в которых рассказывается о современном музыкальном театре. Героями книги стали и пермские деятели искусства, например, хореограф Евгений Панфилов, худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис, экс-руководитель театра оперы и балета Георгий Исаакян.

«Центральная тема сборника — современный музыкальный театр и музыка сегодня: театральные премьеры и концертная жизнь, фестивали и конкурсы, премии и гастроли, творчество и менеджмент. Главные герои книги — известные деятели музыки и театра», — говорится в аннотации сборника.

Сама Барыкина в соцсетях отмечает, что аппетит приходит во время еды, поэтому она уже размышляет над новым литературным проектом. Ранее URA.RU рассказывало, что киностудия имени Горького сняла документальный фильм о Пермском театре оперы и балета. Премьера состоится 7 декабря.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Книга пермского и свердловского музыковеда и театрального критика Ларисы Барыкиной «Театр и музыка всегда в диалоге» вышла в свет. В сборнике собраны тексты автора разных лет, в которых рассказывается о современном музыкальном театре. Героями книги стали и пермские деятели искусства, например, хореограф Евгений Панфилов, худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис, экс-руководитель театра оперы и балета Георгий Исаакян. «Центральная тема сборника — современный музыкальный театр и музыка сегодня: театральные премьеры и концертная жизнь, фестивали и конкурсы, премии и гастроли, творчество и менеджмент. Главные герои книги — известные деятели музыки и театра», — говорится в аннотации сборника. Сама Барыкина в соцсетях отмечает, что аппетит приходит во время еды, поэтому она уже размышляет над новым литературным проектом. Ранее URA.RU рассказывало, что киностудия имени Горького сняла документальный фильм о Пермском театре оперы и балета. Премьера состоится 7 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...