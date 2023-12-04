Теодор Курентзис и Евгений Панфилов стали героями книги пермского критика

05 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Теодору Курентзису посвящены отдельные главы книги Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Книга пермского и свердловского музыковеда и театрального критика Ларисы Барыкиной «Театр и музыка всегда в диалоге» вышла в свет. В сборнике собраны тексты автора разных лет, в которых рассказывается о современном музыкальном театре. Героями книги стали и пермские деятели искусства, например, хореограф Евгений Панфилов, худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис, экс-руководитель театра оперы и балета Георгий Исаакян. «Центральная тема сборника — современный музыкальный театр и музыка сегодня: театральные премьеры и концертная жизнь, фестивали и конкурсы, премии и гастроли, творчество и менеджмент. Главные герои книги — известные деятели музыки и театра», — говорится в аннотации сборника. Сама Барыкина в соцсетях отмечает, что аппетит приходит во время еды, поэтому она уже размышляет над новым литературным проектом. Ранее URA.RU рассказывало, что киностудия имени Горького сняла документальный фильм о Пермском театре оперы и балета. Премьера состоится 7 декабря.

Книга пермского и свердловского музыковеда и театрального критика Ларисы Барыкиной «Театр и музыка всегда в диалоге» вышла в свет. В сборнике собраны тексты автора разных лет, в которых рассказывается о современном музыкальном театре. Героями книги стали и пермские деятели искусства, например, хореограф Евгений Панфилов, худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис, экс-руководитель театра оперы и балета Георгий Исаакян. «Центральная тема сборника — современный музыкальный театр и музыка сегодня: театральные премьеры и концертная жизнь, фестивали и конкурсы, премии и гастроли, творчество и менеджмент. Главные герои книги — известные деятели музыки и театра», — говорится в аннотации сборника. Сама Барыкина в соцсетях отмечает, что аппетит приходит во время еды, поэтому она уже размышляет над новым литературным проектом. Ранее URA.RU рассказывало, что киностудия имени Горького сняла документальный фильм о Пермском театре оперы и балета. Премьера состоится 7 декабря.