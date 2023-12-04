В ХМАО ушел из жизни заслуженный врач

В Сургуте прощаются с ушедшим из жизни Виталием Мещеряковым — заслуженным работником здравоохранения ХМАО и заместителем директора Медицинского института СурГУ. Врач скончался на 65-м году жизни. Публикацию о его смерти разместили на сайте Сургутского госуниверситета.
«Ушел из жизни Виталий Витальевич Мещеряков, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детских болезней, заместитель директора Медицинского института Сургутского государственного университета. Среди многочисленных наград Виталия Витальевича Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, звание Заслуженный работник здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — сообщили на сайте вуза.
Профессиональная деятельность Мещерякова касалась по большей степени медицинской помощи детям и подросткам. В частности, профессор занимался изучением генетических заболеваний у человека на Севере. Результаты его научных исследований успешно внедрены в практику медучреждений.
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