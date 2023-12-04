Развлечения Интересное Сколько стоят новогодние елки в ХМАО. Инфографика В ХМАО самые дешевые новогодние ели стоят около тысячи рублей 05 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 + Стоимость елей в ХМАО начинается с 1200 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Стоимость новогодних елей в Ханты-Мансийском автономном округе начинается с 1200 рублей. Об этом URA.RU сообщили сами продавцы. «Цены на ели начинаются с 1200 рублей. Это елочки размером от одного до полутора метра», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска. Сосны тем временем обойдутся дешевле, их стоимость начинается примерно с 800 рублей. Дороже всего из новогодних деревьев в ХМАО стоят пихты — от 3,5 тысяч рублей. «Все зависит от метража и пышности деревьев. Чем она взрослее, тем пышнее. Это в основном сибирские пихты», — пояснила агентству продавец Ольга. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку на Новый год. В первую очередь, у дерева должны быть ярко-зеленые иголки, а ветки — упругие и гибкие. Дороже всего в ХМАО стоят пихты Фото: URA.RU Стоимость новогодних елей в Ханты-Мансийском автономном округе начинается с 1200 рублей. Об этом URA.RU сообщили сами продавцы. «Цены на ели начинаются с 1200 рублей. Это елочки размером от одного до полутора метра», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска. Сосны тем временем обойдутся дешевле, их стоимость начинается примерно с 800 рублей. Дороже всего из новогодних деревьев в ХМАО стоят пихты — от 3,5 тысяч рублей. «Все зависит от метража и пышности деревьев. Чем она взрослее, тем пышнее. Это в основном сибирские пихты», — пояснила агентству продавец Ольга. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку на Новый год. В первую очередь, у дерева должны быть ярко-зеленые иголки, а ветки — упругие и гибкие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям