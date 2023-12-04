04 декабря 2023

Сколько стоят новогодние елки в ХМАО. Инфографика

В ХМАО самые дешевые новогодние ели стоят около тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок. Екатеринбург, елка, шишки, новогодняя елка
Стоимость елей в ХМАО начинается с 1200 рублей Фото:

Стоимость новогодних елей в Ханты-Мансийском автономном округе начинается с 1200 рублей. Об этом URA.RU сообщили сами продавцы.

«Цены на ели начинаются с 1200 рублей. Это елочки размером от одного до полутора метра», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска. Сосны тем временем обойдутся дешевле, их стоимость начинается примерно с 800 рублей.

Дороже всего из новогодних деревьев в ХМАО стоят пихты — от 3,5 тысяч рублей. «Все зависит от метража и пышности деревьев. Чем она взрослее, тем пышнее. Это в основном сибирские пихты», — пояснила агентству продавец Ольга.

Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку на Новый год. В первую очередь, у дерева должны быть ярко-зеленые иголки, а ветки — упругие и гибкие.

Дороже всего в ХМАО стоят пихты
Дороже всего в ХМАО стоят пихты
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость новогодних елей в Ханты-Мансийском автономном округе начинается с 1200 рублей. Об этом URA.RU сообщили сами продавцы. «Цены на ели начинаются с 1200 рублей. Это елочки размером от одного до полутора метра», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска. Сосны тем временем обойдутся дешевле, их стоимость начинается примерно с 800 рублей. Дороже всего из новогодних деревьев в ХМАО стоят пихты — от 3,5 тысяч рублей. «Все зависит от метража и пышности деревьев. Чем она взрослее, тем пышнее. Это в основном сибирские пихты», — пояснила агентству продавец Ольга. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку на Новый год. В первую очередь, у дерева должны быть ярко-зеленые иголки, а ветки — упругие и гибкие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...