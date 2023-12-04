Стоимость новогодних елей в Ханты-Мансийском автономном округе начинается с 1200 рублей. Об этом URA.RU сообщили сами продавцы.
«Цены на ели начинаются с 1200 рублей. Это елочки размером от одного до полутора метра», — рассказал журналисту агентства продавец из Нижневартовска. Сосны тем временем обойдутся дешевле, их стоимость начинается примерно с 800 рублей.
Дороже всего из новогодних деревьев в ХМАО стоят пихты — от 3,5 тысяч рублей. «Все зависит от метража и пышности деревьев. Чем она взрослее, тем пышнее. Это в основном сибирские пихты», — пояснила агентству продавец Ольга.
Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать елку на Новый год. В первую очередь, у дерева должны быть ярко-зеленые иголки, а ветки — упругие и гибкие.
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