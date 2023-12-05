Происшествия Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей 05 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + Telegram оштрафован за неисполнение предписания Роскомнадзора Фото: Анна Майорова © URA.RU Мировой суд Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об сообщили в суде. «Назначить компании Telegram Messenger Inc. штраф в размере четырех миллионов рублей», — сказал представитель суда. Его слова приводит ТАСС. В июле Госдума приняла закон о штрафах за неисполенение владельцами соцсетей их обязанностей. Санкция предусматривает штраф от четырех до шести миллионов рублей. Днем ранее РКН назначил штраф Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей. По заявлению Роскомнадзора, компании нарушили закон о самоконтроле социальных сетей. , Мировой суд Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об сообщили в суде. «Назначить компании Telegram Messenger Inc. штраф в размере четырех миллионов рублей», — сказал представитель суда. Его слова приводит ТАСС. В июле Госдума приняла закон о штрафах за неисполенение владельцами соцсетей их обязанностей. Санкция предусматривает штраф от четырех до шести миллионов рублей. Днем ранее РКН назначил штраф Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей. По заявлению Роскомнадзора, компании нарушили закон о самоконтроле социальных сетей. , {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям