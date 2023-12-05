Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

Telegram оштрафован за неисполнение предписания Роскомнадзора
Мировой суд Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об сообщили в суде.
«Назначить компании Telegram Messenger Inc. штраф в размере четырех миллионов рублей», — сказал представитель суда. Его слова приводит ТАСС.
В июле Госдума приняла закон о штрафах за неисполенение владельцами соцсетей их обязанностей. Санкция предусматривает штраф от четырех до шести миллионов рублей.
Днем ранее РКН назначил штраф Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей. По заявлению Роскомнадзора, компании нарушили закон о самоконтроле социальных сетей.
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