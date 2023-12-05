Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Telegram оштрафован за неисполнение предписания Роскомнадзора Фото:

Мировой суд Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об сообщили в суде.

«Назначить компании Telegram Messenger Inc. штраф в размере четырех миллионов рублей», — сказал представитель суда. Его слова приводит ТАСС.

В июле Госдума приняла закон о штрафах за неисполенение владельцами соцсетей их обязанностей. Санкция предусматривает штраф от четырех до шести миллионов рублей.

Днем ранее РКН назначил штраф Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей. По заявлению Роскомнадзора, компании нарушили закон о самоконтроле социальных сетей.

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Мировой суд Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram за неисполнение предписания Роскомнадзора. Об сообщили в суде. «Назначить компании Telegram Messenger Inc. штраф в размере четырех миллионов рублей», — сказал представитель суда. Его слова приводит ТАСС. В июле Госдума приняла закон о штрафах за неисполенение владельцами соцсетей их обязанностей. Санкция предусматривает штраф от четырех до шести миллионов рублей. Днем ранее РКН назначил штраф Google, Telegram и Twitch в размере 900 тысяч рублей. По заявлению Роскомнадзора, компании нарушили закон о самоконтроле социальных сетей. ,
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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