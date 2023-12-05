Тюменцы за два дня раскупили все билеты на премьеру новогоднего цирка

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Виды города, зима. Тюмень, цирк, медведи, тюменский цирк
Новогодние спектакли в тюменском цирке начнут показывать с середины декабря Фото:

Жители Тюмени за два дня раскупили все билеты на премьерные показы новогоднего шоу в городском цирке. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения.

«Билеты на 16 и 21 декабря полностью распроданы. На 23 декабря остались места только на одно представление», — указано на сайте цирка. Старт продаж билетов начался 3 декабря.

В цирке будет представлено новогоднее шоу, впервые презентованное в Тюмени. В программе спектакля — воздушные гимнасты, экзотические звери, и, конечно, главные зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка.

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Жители Тюмени за два дня раскупили все билеты на премьерные показы новогоднего шоу в городском цирке. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения. «Билеты на 16 и 21 декабря полностью распроданы. На 23 декабря остались места только на одно представление», — указано на сайте цирка. Старт продаж билетов начался 3 декабря. В цирке будет представлено новогоднее шоу, впервые презентованное в Тюмени. В программе спектакля — воздушные гимнасты, экзотические звери, и, конечно, главные зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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