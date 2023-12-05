Тюменцы за два дня раскупили все билеты на премьеру новогоднего цирка

Новогодние спектакли в тюменском цирке начнут показывать с середины декабря
Жители Тюмени за два дня раскупили все билеты на премьерные показы новогоднего шоу в городском цирке. Информация об этом размещена на официальном сайте учреждения.
«Билеты на 16 и 21 декабря полностью распроданы. На 23 декабря остались места только на одно представление», — указано на сайте цирка. Старт продаж билетов начался 3 декабря.
В цирке будет представлено новогоднее шоу, впервые презентованное в Тюмени. В программе спектакля — воздушные гимнасты, экзотические звери, и, конечно, главные зимние волшебники — Дед Мороз и Снегурочка.
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