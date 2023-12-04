04 декабря 2023

В Сургуте десятки домов останутся без холодной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики планируют промыть систему водоснабжения Фото:

Водоканал Сургута планирует временно отключить от холодного водоснабжения десятки домов для промывки системы водоснабжения. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

Отключение коснется домов в 28А микрорайоне. «Уважаемые абоненты, сообщаем вам, что Городские тепловые сети с 23.00 5 декабря по 06.00 6 декабря для производства работ по гидропневматической промывке трубопроводов ХВС с целью восстановления качества воды отключат холодное водоснабжение», — указано на сайте.

Коммунальщики предупреждают, что после промывки возможно временное ухудшение качества холодной воды. О проблеме можно сообщить на сайте предприятия или по телефону 45-65-44.

Дома и предприятия, где планируется отключение:

  • ПГ№31;
  • ПГ№32;
  • ПГ№33;
  • ПГ№35;
  • ПГ№120;
  • ул. Нагорная, дома 3, 7, 9, 11, 13, 15;
  • ул. Мелик — Карамова, дома 20, 24, 28/1, 28/2, 28/3;
  • ул. Мелик — Карамова, дома 16, 18 (1,2 кв.),20 (1,2 кв),22 (1,2 кв.), 24а, 24а (кв.1), 28/2, 28/3, 57 (кв.2);
  • ул. Нагорная, дома 2, 3а,4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 8;
  • пер. Почтовый, д. 1;
  • ул. Речная, дома 3 и 14;
  • ул. Федорова, дома 1, ½, 3/1, 5/2;
  • ул. Щепеткина,д.4/1;
  • ул. Мелик-Карамова, д. 3 (ресторан);
  • ул. Мелик-Карамова, д. 18/1 (институт);
  • ул. Мелик-Карамова, д. 20/1 (гараж, школа);
  • ул. Мелик-Карамова, д. 26 (магазин);
  • ул. Нагорная, д. 1/1 (сауна);
  • ул. Нагорная, д. 17 (центр).

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Водоканал Сургута планирует временно отключить от холодного водоснабжения десятки домов для промывки системы водоснабжения. Информация об этом была опубликована на сайте организации. Отключение коснется домов в 28А микрорайоне. «Уважаемые абоненты, сообщаем вам, что Городские тепловые сети с 23.00 5 декабря по 06.00 6 декабря для производства работ по гидропневматической промывке трубопроводов ХВС с целью восстановления качества воды отключат холодное водоснабжение», — указано на сайте. Коммунальщики предупреждают, что после промывки возможно временное ухудшение качества холодной воды. О проблеме можно сообщить на сайте предприятия или по телефону 45-65-44. Дома и предприятия, где планируется отключение:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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