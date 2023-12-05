Сериал про эскортниц вошел в топ кинопредпочтений тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
На первом месте по просмотрам — российский триллер «Коса», на третьем — «Жизнь по вызову 2» Фото:

Фильм про эскортниц «Жизнь по вызову 2» вошел в тройку самых просматриваемых среди тюменцев. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр KION.

«За период с 1 сентября по 30 ноября самыми популярными фильмами и сериалами у тюменцев стали два сериала и один фильм. Это „Коса“, „Операция ‚Фортуна‘: искусство побеждать“, на третьем месте — „Жизнь по вызову 2“», — говорится в исследовании онлайн-кинотеатра KION.

В топ-5 также вошли третья и четвертая часть фильма про Джона Уика. В период с 1 сентября по 30 ноября время, проведенное тюменцами перед экраном, увеличилось на 18%.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фильм про эскортниц «Жизнь по вызову 2» вошел в тройку самых просматриваемых среди тюменцев. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр KION. «За период с 1 сентября по 30 ноября самыми популярными фильмами и сериалами у тюменцев стали два сериала и один фильм. Это „Коса“, „Операция ‚Фортуна‘: искусство побеждать“, на третьем месте — „Жизнь по вызову 2“», — говорится в исследовании онлайн-кинотеатра KION. В топ-5 также вошли третья и четвертая часть фильма про Джона Уика. В период с 1 сентября по 30 ноября время, проведенное тюменцами перед экраном, увеличилось на 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...