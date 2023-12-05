Сериал про эскортниц вошел в топ кинопредпочтений тюменцев

На первом месте по просмотрам — российский триллер «Коса», на третьем — «Жизнь по вызову 2»
Фильм про эскортниц «Жизнь по вызову 2» вошел в тройку самых просматриваемых среди тюменцев. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр KION.
«За период с 1 сентября по 30 ноября самыми популярными фильмами и сериалами у тюменцев стали два сериала и один фильм. Это „Коса“, „Операция ‚Фортуна‘: искусство побеждать“, на третьем месте — „Жизнь по вызову 2“», — говорится в исследовании онлайн-кинотеатра KION.
В топ-5 также вошли третья и четвертая часть фильма про Джона Уика. В период с 1 сентября по 30 ноября время, проведенное тюменцами перед экраном, увеличилось на 18%.
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