Сериал про эскортниц вошел в топ кинопредпочтений тюменцев

05 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

На первом месте по просмотрам — российский триллер «Коса», на третьем — «Жизнь по вызову 2» Фото: Анна Майорова © URA.RU Фильм про эскортниц «Жизнь по вызову 2» вошел в тройку самых просматриваемых среди тюменцев. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр KION. «За период с 1 сентября по 30 ноября самыми популярными фильмами и сериалами у тюменцев стали два сериала и один фильм. Это „Коса“, „Операция ‚Фортуна‘: искусство побеждать“, на третьем месте — „Жизнь по вызову 2“», — говорится в исследовании онлайн-кинотеатра KION. В топ-5 также вошли третья и четвертая часть фильма про Джона Уика. В период с 1 сентября по 30 ноября время, проведенное тюменцами перед экраном, увеличилось на 18%.

Фильм про эскортниц «Жизнь по вызову 2» вошел в тройку самых просматриваемых среди тюменцев. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр KION. «За период с 1 сентября по 30 ноября самыми популярными фильмами и сериалами у тюменцев стали два сериала и один фильм. Это „Коса“, „Операция ‚Фортуна‘: искусство побеждать“, на третьем месте — „Жизнь по вызову 2“», — говорится в исследовании онлайн-кинотеатра KION. В топ-5 также вошли третья и четвертая часть фильма про Джона Уика. В период с 1 сентября по 30 ноября время, проведенное тюменцами перед экраном, увеличилось на 18%.