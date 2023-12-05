Стало известно, какие вопросы Путину задают россияне к «Прямой линии»

Россияне в преддверии «Прямой линии» задают Путину вопросы о льготах

05 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Россияне отправили Владимиру Путину более 256 тысяч вопросов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Россияне направили более 256 тысяч вопросов в адрес президента России Владимира Путина в преддверии «Прямой линии». Они интересуются предоставлением льготного жилья, спрашивают про выплаты военнослужащим на Украине и задают другие вопросы. «Есть ли сейчас помощь молодым специалистам по вопросу предоставления льготного съемного жилья?» — один из вопросов, который задали Владимиру Путину. Часть из них уже опубликована на официальном сайте предстоящей линии — «Итоги года с Владимиром Путиным». Поинтересовались и выплатами, предназначенными для участников СВО. Помимо вопросов социального характера многие интересуются политической ситуацией в мире. Например, как президент страны видит многополярный мир в будущем, и когда будут восстановлены газопроводы «Северные потоки». С 1 декабря был открыт прием вопросов от россиян в адрес президента РФ, передает RT. Сама «Прямая линия» начнется 14 декабря. В этот день Владимир Путин подведет итоги года.

Россияне направили более 256 тысяч вопросов в адрес президента России Владимира Путина в преддверии «Прямой линии». Они интересуются предоставлением льготного жилья, спрашивают про выплаты военнослужащим на Украине и задают другие вопросы. «Есть ли сейчас помощь молодым специалистам по вопросу предоставления льготного съемного жилья?» — один из вопросов, который задали Владимиру Путину. Часть из них уже опубликована на официальном сайте предстоящей линии — «Итоги года с Владимиром Путиным». Поинтересовались и выплатами, предназначенными для участников СВО. Помимо вопросов социального характера многие интересуются политической ситуацией в мире. Например, как президент страны видит многополярный мир в будущем, и когда будут восстановлены газопроводы «Северные потоки». С 1 декабря был открыт прием вопросов от россиян в адрес президента РФ, передает RT. Сама «Прямая линия» начнется 14 декабря. В этот день Владимир Путин подведет итоги года.