Кремль дал россиянам две недели, чтобы придумать вопросы Путину

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Онлайн-трансляция "Прямая линия с Владимиром Путиным". Екатеринбург, ноутбук, гаджет, прямая линия, приложение, трансляция, просмотр, москва путин, путин на экране
Начался сбор вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков Фото:

В России стартовал сбор вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Россияне в течение двух недель могут отправлять свои вопросы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня начался сбор вопросов наших сограждан для программы, в ходе которой Путин 14 декабря подведет итоги года. Россияне могут в течение двух недель направлять свои вопросы», — заявил Песков. Он добавил, что активно работает колл-центр, где находятся представители Народного фронта и телефонистки, которые неоднократно успешно помогали с проведением этого проекта. Работа идет полным ходом, заключил пресс-секретарь.

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В России стартовал сбор вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Россияне в течение двух недель могут отправлять свои вопросы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня начался сбор вопросов наших сограждан для программы, в ходе которой Путин 14 декабря подведет итоги года. Россияне могут в течение двух недель направлять свои вопросы», — заявил Песков. Он добавил, что активно работает колл-центр, где находятся представители Народного фронта и телефонистки, которые неоднократно успешно помогали с проведением этого проекта. Работа идет полным ходом, заключил пресс-секретарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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