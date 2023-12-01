Кремль дал россиянам две недели, чтобы придумать вопросы Путину

01 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Начался сбор вопросов для Прямой линии с Владимиром Путиным, заявил Дмитрий Песков Фото: Анна Майорова © URA.RU В России стартовал сбор вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Россияне в течение двух недель могут отправлять свои вопросы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня начался сбор вопросов наших сограждан для программы, в ходе которой Путин 14 декабря подведет итоги года. Россияне могут в течение двух недель направлять свои вопросы», — заявил Песков. Он добавил, что активно работает колл-центр, где находятся представители Народного фронта и телефонистки, которые неоднократно успешно помогали с проведением этого проекта. Работа идет полным ходом, заключил пресс-секретарь.

В России стартовал сбор вопросов для Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Россияне в течение двух недель могут отправлять свои вопросы. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня начался сбор вопросов наших сограждан для программы, в ходе которой Путин 14 декабря подведет итоги года. Россияне могут в течение двух недель направлять свои вопросы», — заявил Песков. Он добавил, что активно работает колл-центр, где находятся представители Народного фронта и телефонистки, которые неоднократно успешно помогали с проведением этого проекта. Работа идет полным ходом, заключил пресс-секретарь.