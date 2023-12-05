Вокальный коллектив Минобороны РФ даст концерт в ХМАО

Коллектив Минобороны РФ «Голубые береты» даст концерт в ХМАО

05 декабря 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Концерт ансамбля «Голубые береты» будет посвящен Дню защитника Отечества Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Коллектив Министерства обороны РФ в составе ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск «Голубые береты» выступит с концертом в Сургуте. Выступление будет посвящено Дню защитника Отечества в 2024 году. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продажи билетов.



«Песню „про старушку и орден“ пели все пацаны во дворах с конца 80-х, пели солдаты и матросы в кубриках и казармах. На концерте вы услышите ее в исполнении автора Юрия Слатова», — говорится в афише.



На других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийск и Сургут с гастролями приедет группа «Воровайки».



Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Хабиба, автора хита «Ягода малинка». При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.

Коллектив Министерства обороны РФ в составе ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск «Голубые береты» выступит с концертом в Сургуте. Выступление будет посвящено Дню защитника Отечества в 2024 году. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продажи билетов. «Песню „про старушку и орден“ пели все пацаны во дворах с конца 80-х, пели солдаты и матросы в кубриках и казармах. На концерте вы услышите ее в исполнении автора Юрия Слатова», — говорится в афише. На других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт артиста татарской эстрады Ришата Тухватуллина в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийск и Сургут с гастролями приедет группа «Воровайки». Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт певца Хабиба, автора хита «Ягода малинка». При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.