Украинский «Мотор Сич» не смог наладить сотрудничество с Западом после России

05 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Авиационная украинская компания «Мотор Сич» не может договориться с Западом о сотрудничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» не может привлечь западных партнеров после отказа от сотрудничества с Россией. Об этом рассказал генеральный директор Алексей Никифоров. «Мы хотим повернуться к Западу. <…> Команда [Мотор Сич] уже почти год пытается договориться о сотрудничестве с крупнейшими западными корпорациями, такими как Lockheed Martin и RTX. Однако пока никаких итогов достигнуто не было», — рассказал Алексей Никифоров в разговоре с Reuters. Еще в 2009 году компания доля на российском рынке у «Мотор Сич» составляла 50%. В 2014 году компании запретили сотрудничество с РФ. После представители компании отмечали, что объемы производства упали на 40% после отказа от российского сотрудничества. Во времена Советского Союза, компания «Мотор Сич» была одной из крупнейших. СБУ арестовала активы бывшего президента «Мотор Сич» на 328,7 млн долларов, передает Life .

Украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» не может привлечь западных партнеров после отказа от сотрудничества с Россией. Об этом рассказал генеральный директор Алексей Никифоров. «Мы хотим повернуться к Западу. <…> Команда [Мотор Сич] уже почти год пытается договориться о сотрудничестве с крупнейшими западными корпорациями, такими как Lockheed Martin и RTX. Однако пока никаких итогов достигнуто не было», — рассказал Алексей Никифоров в разговоре с Reuters. Еще в 2009 году компания доля на российском рынке у «Мотор Сич» составляла 50%. В 2014 году компании запретили сотрудничество с РФ. После представители компании отмечали, что объемы производства упали на 40% после отказа от российского сотрудничества. Во времена Советского Союза, компания «Мотор Сич» была одной из крупнейших. СБУ арестовала активы бывшего президента «Мотор Сич» на 328,7 млн долларов, передает Life.