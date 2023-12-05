Украинский «Мотор Сич» не смог наладить сотрудничество с Западом после России

Украинская аэрокосмическая компания «Мотор Сич» не может привлечь западных партнеров после отказа от сотрудничества с Россией. Об этом рассказал генеральный директор Алексей Никифоров.
«Мы хотим повернуться к Западу. <…> Команда [Мотор Сич] уже почти год пытается договориться о сотрудничестве с крупнейшими западными корпорациями, такими как Lockheed Martin и RTX. Однако пока никаких итогов достигнуто не было», — рассказал Алексей Никифоров в
Еще в 2009 году компания доля на российском рынке у «Мотор Сич» составляла 50%. В 2014 году компании запретили сотрудничество с РФ. После представители компании отмечали, что объемы производства упали на 40% после отказа от российского сотрудничества. Во времена Советского Союза, компания «Мотор Сич» была одной из крупнейших. СБУ арестовала активы бывшего президента «Мотор Сич» на 328,7 млн долларов, передает
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